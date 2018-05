"Dante. Totà la Cumégia", sul sagrato di San Mercuriale la maratona di lettura dell'intera "Divina Commedia"

Sabato lo spazio sotto il campanile dell’Abbazia di San Mercuriale ha ospitato "Dante. Totà la Cumégia", la quarta edizione della maratona di lettura dell'intera "Divina Commedia". Sin dalla prima edizione la manifestazione dantesca ha incontrato grande interesse e consensi, con un’ottima partecipazione di tutti quei forlivesi che, in tre edizioni, hanno voluto dare voce al grande poema dantesco, facendolo risuonare nei cortili e nelle vie della città mercuriale. In tre anni, oltre 400 cantori si sono alternati nella lettura dei canti della “Divina Commedia” con un crescente coinvolgimento dei più giovani e degli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Quest’anno la quarta edizione della lettura integrale dei cento canti della “Divina Commedia” si è svolta in un’unica giornata. Cantori, tra cui il sindaco Davide Drei, e spettatori si sono tenuti idealmente per mano, fino a tarda sera, per portare a termine una lunga maratona dantesca della durata di circa quindici ore. Il luogo prescelto per la nuova maratona dantesca è stato il sagrato dell’Abbazia di San Mercuriale che, già ai tempi in cui il Sommo Poeta fu ospite della corte di Scarpetta Ordelaffi, vide passare Dante sotto il suo campanile, testimone e narratore di eventi storici della nostra città, sapientemente narrati nella “Divina Commedia”, come il “sanguinoso mucchio” di “Franceschi”, di cui reca memoria la terzina incisa proprio sulla lapide murata alla base del campanile stesso.