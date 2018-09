Dare libero sfogo alla fantasia: riapre il centro giochi per bimbi e genitori

Lunedì 15 ottobre riapre il centro "Elefantino Bianco", uno spazio di socializzazione e confronto per i genitori e nel contempo un’esperienza stimolante e coinvolgente per i bambini da 1 a 3 anni. L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire ai genitori dei bambini che non frequentano il nido, un momento in cui potersi rilassare lasciando il bambino libero di muoversi in un ambiente protetto, un’occasione-stimolo per fare nuove attività con il proprio bambino in un luogo dove incontrare e confrontarsi con altre mamme e babbi e dove potersi sentire ascoltati da educatori qualificati per fornire un valido supporto alla genitorialità.

Il servizio, inoltre, offre ai piccoli partecipanti la possibilità di sperimentare attività nuove e coinvolgenti che non potrebbero intraprendere tra le mura domestiche come l’angolo pittorico, per dare sfogo alla fantasia e magari anche alla vena artistica; l’angolo della lettura, per condividere insieme esperienze fantastiche; l’angolo simbolico dove "si può fare finta di…", l’angolo dei suoni e dei rumori ed infine l'angolo dei giochi di espressività corporea, dove promuovere le esperienze senso motorie.

Si può fruire inoltre di un giardino attrezzato per garantire autonomia di movimento in sicurezza. Il centro è aperto il lunedì e giovedì dalle 16.15 alle 18.15 nei locali del nido “Il Pulcino” (via Montanari, 15) Il personale educativo è coordinato dalla psicopedagogista Fabiola Crudeli. La quota di iscrizione è di 28 euro al mese. Il mercoledì invece è aperta la biblioteca di Mamma Chioccia, dalle 16 alle 18 per i bambini 0/6 che amano la lettura (servizio gratuito).