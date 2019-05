"Dare vita agli anni": si premiano i vincitori della 29esima edizione del concorso letterario

Sabato, alle 16,30, nella Sala Santa Caterina, in Forlì, via Romanello 2, si svolgerà la premiazione della 29esima edizione del concorso letterario Auser Forlì “Dare vita agli anni”. La Commissione che ha valutato le prose e le poesie presentate si è espressa. Sezione prosa: primo premio Tonina Facciani, secondo Franco Spazzoli, e terzo premio ex aequo Sandra Canduzzi Pieri e Lorenzo Zoli; Sezione poesia: primo premio Lucia Baldini, secondo premio Giuseppe Mandia e terzo premio Claudio Biondi. Ai premiati e partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione ed un libretto in cui sono riportati i testi premiati. Elves Masini leggerà l’incipit dei vari testi. Gli interventi musicali, eseguiti da Anna Maria Cortini, accompagneranno le varie fasi della manifestazione.