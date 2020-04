Bar, ristoranti e centri estetici riapriranno solo a giugno. Scuole chiuse fino a fine anno scolastico

Il 18 maggio riapriranno le attività del commercio al dettaglio e anche mostre, musei e allenamenti delle squadre, mentre dal primo giugno è prevista la riapertura di bar, ristoranti e centri estetici. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentando a reti unificate la cosiddetta "fase 2", quella della convivenza col covid-2019. "Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi - ha proseguito Conte -. Non bisogna mai avvicinarsi, la distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro".

"Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia - ha aggiunto -. Se ami l'Italia mantieni le distanze". Conte ha anche annunciato che le scuole rimarranno chiuse fino alla fine dell'anno scolastico. "E' molto complicato far convivere il diritto dell'istruzione con il diritto della salute, perchè c'è un rischio di una nuova esplosione dei contagi nel giro di una o due settimane, considerando anche un'età del personale docente che è tra le più alte in Europa - ha spiegato Conte -. Non rimaniamo inerti e si sta lavorando per la riapertura delle scuole a settembre".