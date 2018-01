La fotografia di Forlì: oltre 118mila gli abitanti. Lorenzo il nome più gettonato nel 2017

La popolazione residente al 31 dicembre a Forlì è di 118.298 persone. E’ quanto emerge dai report dell’Ufficio demografico del Comune nella consueta elaborazione di fine anno dei dati demografici. Nel 2017 la "cicogna" ha scelto di fermarsi all'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, diretta dal dottor Claudio Bertellini, ben 1107 volte, con 593 maschi e 522 femmine. Sono stati otto i parti gemellari, aggiornando il dato totale a 1115 neonati. Tra i nomi più gettonati ci sono Lorenzo, Sofia, Alessandro ed Edoardo.

L'età media dei forlivesi è di 46 anni. In crescita il numero degli anziani: sono oltre 29mila gli over 65, mentre oltre 17mila gli ultra 75enni. Gli stranieri sono oltre 13mila, prevalentemente romeni, cinesi e albanesi. Ancora da aggiornare il dato dei matrimoni: nel 2016 furono 271, 151 dei quali con rito civile (giugno il mese più gettonato per le celebrazioni). Per quanto concerne le famiglie, nel 2016 erano 52387 (18717 con un figlio, 15243 con due, 9640 con tre e 6324 con quattro). Nell'anno precedente al 2017 erano 11807 i residenti nel centro storico.