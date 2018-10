"Mercurio", la Ztl è stata assimilata: crollano le multe, in sei mesi 12mila violazioni. Incassati oltre 800mila euro

Oltre 12mila automobilisti multati, per un totale di quasi 900mila euro. L'amministrazione comunale ufficializza i dati di "Mercurio", il sistema di monitoraggio e di controllo degli accessi dei veicoli nel Centro Storico e nella zona a traffico limitato (Ztl) di Forlì, entrato in funzione dalla scorsa primavera. Dai dati di settembre e ottobre, il Comune traccia una riflessione sui temi della fruibilità, anche alla luce delle iniziative attivate. Alcuni i punti maggiormente significativi. "Il primo - spiegano dall'amministrazione comunale - è rappresentato dalla maggior sicurezza acquisita dal centro storico dopo l'attivazione dell'intero presidio di videosorveglianza che, oltre al monitoraggio, svolge una importante funzione di prevenzione e di deterrenza, fenomeno da valutare pure nell'ambito del calo dei reati registrato nel nostro territorio. Altro elemento è la decisa azione di legalità assicurata dal controllo della Ztl mediante telecamere su un'area immutata (la zona è rimasta esattamente uguale alla precedente). Questa azione ha determinato un effetto molto favorevole in termini di disponibilità di parcheggi per i residenti e per i cittadini autorizzati, contrastando in modo finalmente efficace le presenze abusive".

"Grazie alla definizione di questo nuovo assetto sono state possibili pure iniziative di incentivo all'accesso del centro storico come, dal mese di settembre, la sosta gratuita tutti i giorni dalle ore 18 in poi e al sabato pomeriggio dalle ore 15, oltre al potenziamento delle linee del trasporto pubblico con transito in piazza Saffi - viene spiegato - A breve, sfruttando la tecnologia di videosorveglianza dinamica, verrà attivato anche il controllo dei veicoli oggetto di furto o ricercati dalle forze dell'ordine. Fin dall'attivazione in regime sanzionatorio, accogliendo anche segnalazioni e suggerimenti di Quartieri e Associazioni, sono stati realizzati potenziamenti della segnaletica per rendere evidente il libero accesso nella fascia esterna (per la quale non sono necessari permessi tranne che per i mezzi pesanti) e anche quello d'inizio della Ztl in certi punti, fra i quali via Miller".

I dati

Uno sguardo più ampio permette di osservare anche alcune modifiche sostanziali. "All'attivazione di Mercurio, le infrazioni riscontrate si aggiravano attorno a una media di 450 comportamenti illeciti giornalieri, evidenziando un elevato livello di abusivismo - ricorda l'amministrazione comunale -. Guardando le medie consolidate all'inizio della stagione autunnale, invece, si nota un assestamento a circa 50-60 infrazioni al giorno. L’auspicio è che questa media possa ulteriormente diminuire. Complessivamente, le infrazioni sanzionate nei sei mesi risultano 12.891, con la netta decrescita riscontrata nei mesi di settembre e ottobre, per un ammontare economico stimato in 887.922 euro. Altro dato rilevato dalla comparazione fra la situazione precedente l'attivazione di Mercurio e il periodo settembre-ottobre è quello della stabilità degli accessi al centro storico assestati a una media di circa 23mila autoveicoli nei giorni feriali. Alla luce della grande partecipazione riscontrata dagli eventi organizzati in settembre e ottobre in piazza Saffi, piazza Cavour, nei Corsi e nelle Vie del Centro e nella zona dei Musei San Domenico, appare evidente una maggiore propensione dei cittadini rispetto alla mobilità ciclabile e anche a quella pedonale, con crescente utilizzo della sosta nelle aree a corona del centro, fra le quali il Parcheggio dell'Argine e i parcheggi in zona Stazione Ferroviaria".

Le iniziative per il centro

Collegati a Mercurio, progetto centrato sulla sicurezza e sul contrasto all'illegalità, l'amministrazione comunale ricorda che "sono state attivate forme di incentivo per il centro storico: agevolazioni per le attività presenti (contributi a commercianti e artigiani) e per l'Imu sugli immobili in ristrutturazione; eliminazione della tassa di occupazione del suolo pubblico per i cantieri; contributi per affitto di locali per attività commerciali e artigiane; contributi per verifiche sismiche. A breve uscirà un bando per contributi finalizzati alle ristrutturazioni. In corso anche progetti sperimentali: co-progettazione e patti di collaborazione per la gestione dei beni comuni insieme a Quartieri e gruppi; progetti di coinvolgimento e partecipazione in aree specifiche; iniziative di cura e pulizia degli spazi urbani ad opera di Forlì Mobilità Integrata. Tutte le azioni volte al potenziamento dei servizi, alla maggior fruibilità dei luoghi e alla rivitalizzazione del Centro Storico, sono sostenute da un investimento complessivo di circa 1.000.000 di euro".

Il commento della Lega

Daniele Mezzacapo consigliere della Lega sottolinea "il comportamento molto scorretto di questa amministrazione, che quando ha capito che i dati delle multe sarebbero finiti in mano alla Lega, ha inviato un comunicato tramite l'ufficio stampa coi numeri di Mercurio, girando in questo modo la frittata, per far credere ai forlivesi che è tutto a posto". "E' vergognoso - dice il consigliere comunale Mezzacapo - quello che è accaduto in Comune di Forlì. La macchinetta mangiasoldi votata dalla Giunta Drei sta facendo 450 multe al giorno e sta facendo morire il centro. Non è vero che i forlivesi hanno assimilato il sistema Mercurio perché, come dicono, in settembre e ottobre le multe sono calate. Sono calate perché la gente ha paura di prendersi o riprendersi la multa. Le 12mila persone multate finora che hanno rimpinguato le casse del malandato Comune di Forlì, ora hanno paura del centro e ci stanno ben lontane. Non è vero quello che dicono ed è esattamente il contrario come ci vogliono far credere. Fra 24 ore altri 450 automobilisti dovranno sborsare 81 euro a testa e mentre accade questo il centro si spopola. Basta quindi raccontare frottole. Chiedo pubblicamente che l'amministrazione rispetti le normali norme di Governo della città. Quando manderemo a casa il Partito Democratico e i suoi alleati alle prossime elezioni, la Lega cambierà subito Mercurio perché va condannato chi vuole scippare in questo modo i cittadini".