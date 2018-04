"Mercurio", primo mese di monitoraggio: calo del 20% nella Ztl, aumenta la richiesta di permessi

A un mese dall’attivazione di “Mercurio”, il sistema di monitoraggio e di controllo degli accessi dei veicoli nel centro storico e nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Forlì, l’analisi dei primi dati numerici consente di fare un punto sulla situazione, anche nella prospettiva di rilanciare l’azione informativa alla vigilia dell’avvio della seconda fase. “Mercurio” infatti è entrato in funzione il 22 marzo e dal giorno 8 maggio, per quanto riguarda la Ztl, passerà dalla fase sperimentale - che prevede l’invio di avvisi di cortesia per segnalare le infrazioni - all’assetto ordinario con la somministrazioni di contravvenzioni.

L'amministrazione comunale conta un numero costante di accessi nel centro storico, circa 23mila accessi giornalieri, mentre nell'area della Ztl è stata registrata una flessione del 20%, a fronte di un aumento della richiesta di permessi per accedere nell'area. Diversa l'opinione dei commercianti, che continuano a lamentare significativi cali d'incasso e clienti che esplicitamente indicano il timore delle multe nell'accedere in centro storico. Da alcuni giorni il Comune ha posizionato ulteriori cartelli gialli, a quanto sembra provvisori, in cui si evidenzia chiaramente che l'accesso è consentito. "Il centro è aperto e la presenza delle tecnologie (telecamere e pannelli) dei varchi non costituisce una forma di inibizione", evidenzia l'amministrazione comunale.

I primi dati

Il Comune di Forlì a distanza di circa un mese dall'avvio del sistema di controllo degli accessi non ha fornito ancora i dati completi ed esaustivi sugli accessi (ForlìToday li ha nuovamente sollecitati). Per il momento quindi ci sono solo rielaborazioni parziali. Questa l'analisi illustrata dall'amministrazione comunale: "I dati raccolti nel primo mese dalle telecamere del sistema nelle due aree, quella più esterna del centro storico (con monitoraggio e verifica dei mezzi pesanti) e quella della Ztl (con verifica degli accessi), hanno messo in evidenza una tenuta dell’accesso al centro cittadino e una progressiva regolarizzazione rispetto ai permessi Ztl. La base di confronto è rappresentata dal monitoraggio effettuato nei mesi scorsi, prima cioé del lancio della campagna informativa e dell'attivazione sperimentale. Durante questo periodo, nei giorni feriali, il centro storico contava una media di 23 mila accessi giornalieri mentre in Ztl veniva registrata una media di 3.500 accessi giornalieri".

Osserva ancora il Comune: "Nel mese d’attivazione sperimentale, la media di accessi giornalieri in centro storico si è mantenuta costante, assestata a 23 mila veicoli individuati in ingresso nell'area esterna, un dato che deve essere valutato anche tenendo conto che il cambio di stagione porta strutturalmente un aumento del numero di persone che si muovono in bicicletta. Per quanto riguarda la Zona a Traffico Limitato, invece, gli ingressi hanno registrato una diminuzione di circa il 20% a fronte della quale si sta registrando una forte spinta alla regolarizzazione che sta vedendo gli Uffici di Forlì Mobilità Integrata rilasciare oltre 1.300 permessi in più per la Ztl. Da segnalare che anche durante la fase sperimentale si sta riscontrando il permanere di una porzione di accessi giornalieri non regolari, cioè privi di permesso. Per tale ragione i trasgressori stanno ricevendo, per lettera proprio in questi giorni, l’avviso di cortesia che segnala l’avvenuta infrazione. Al momento non è prevista sanzione ma dall’8 maggio la situazione muterà e saranno spedite le contravvenzioni".

Sicurezza e equità per il Centro Storico

"Questa analisi permette di evidenziare alcuni aspetti - evidenzia l'amministrazione comunale -. Il primo è che, a fronte di una maggior aumentata sicurezza del centro storico garantita dal monitoraggio delle telecamere, il numero degli accessi è rimasto inalterato. Il centro è aperto e la presenza delle tecnologie (telecamere e pannelli) dei varchi non costituisce una forma di inibizione. Altro dato significativo è rappresentato dall’aumento dei permessi rilasciati per accedere alla Ztl che significa, fra l’altro, una maggior equità e rispetto delle regole. Quanto sta emergendo manda un segnale positivo e conferma che “Mercurio” può contribuire a qualificare il centro storico grazie soprattutto alla maggior sicurezza messa a disposizione di cittadini, operatori, lavoratori, fruitori e turisti".