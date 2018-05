Mercurio, circa 200 multe al giorno ma calano gli accessi abusivi in Ztl

Calano gli accessi non autorizzati nella Zona a traffico limitato del centro storico di Forlì. Dall'8 maggio "Mercurio", il sistema di monitoraggio e di controllo degli accessi dei veicoli, è entrato in modalità sanzionatoria, stanando i primi trasgressori. Nel primo giorno hanno violato la Ztl in 218, nel secondo in 196 e nel terzo 170. "Le multe non vengono elevate in tempo reale - chiarisce l'assessore al Centro Storico, Marco Ravaioli - Forlì Mobilità Integrata scarica i dati degli accessi, che vengono poi comunicati alla Polizia Municipale, che verificano le violazioni, che si conoscono quindi a 48 ore dal transito". La multa verrà recapitata a casa entro venti giorni.

"Dalle informazioni reperite in altri Comuni che hanno un sistema simile al nostro, nei primi giorni di attivazione del sistema elettronico di rilevamento il numero dei verbali elevati è stato di gran lunga maggiore - commenta Ravaioli -. L'effetto della campagna informativa ha raggiunto il suo scopo grazie ai 50mila volantini diffusi, alla portale internet, ai social e agli organi di informazione. La prospettiva futura è quella di una progressiva diminuzione degli accertamenti di violazione al codice della strada. Dagli oltre 800 accessi al giorno non autorizzati rilevati durante la fase pre e sperimentale si è scesi sotto i 200".

Nei primi tre giorni di funzionalità di "Mercurio", i transiti in centro storico si sono mantenuti superiori ai 20mila: martedì 8 maggio 21470, mercoledì 9 maggio 22620 e giovedì 10 maggio 20172. Si tratta, spiega Ravaioli, "di dati nella media degli stessi giorni del periodo sperimentale. Probabilmente con l'arrivo del bel tempo e dell'estate questi danni subiranno dei cali fisiologici perchè verranno privilegiati bici, scooter e moto". Crescono anche le richieste di permessi: "Sono state circa 1600 quelle aggiuntive".

L'assessore sottolinea comunque che "è ancora presto per capire quali sono gli effetti di Mercurio nella Ztl e sulle attività commerciali. Alcune attività hanno riferito di aver avuto un calo di fatturato e mi auguro che sia solo temporaneo. Occorrerà attendere circa sei mesi per avere un riscontro oggettivo". Quanto alle polemiche politiche, Ravaioli conclude: "E' solo propaganda".

Parcheggi

Ecco nel dettaglio i parcheggi in centro raggiungibili senza passare dalla Ztl (Zona a traffico limitato): Piazza XX Settembre, Piazza del Carmine, Piazza Cavour, Piazza Duomo, Piazza Ordelaffi, Piazza Dante Alighieri, Piazza Guido da Montefeltro, Piazzale Montegrappa, Piazzale Igino Lega, Parcheggio di Via Lombardini e Piazzale Solieri.