Polizia Municipale, il dato dall'inizio dell'anno: 14 incidenti causati dall'alcol

Nei primi cinque mesi del 2018 sono già 18 le violazioni per guida in stato di ebbrezza accertate dalla Polizia Municipale del Presidio di Forlì. In quattro casi il personale in divisa ha riscontrato la guida sotto l'effetto di stupefacenti. Preoccupa un altro dato fornito dal Corpo: quattordici dei trasgressori sanzionati hanno causato incidenti stradali. In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro è prevista una sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi.

In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la sanzione è sia penale che amministrativa e consiste nell'ammenda da 800 a 3.200 euro, nell'arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno. In caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione, sia penale che amministrativa, oscilla tra 1.500 e 6.000 euro, rischiando anche l'arresto da sei mesi a un anno. Il periodo di sospensione della patente è compreso da uno a due anni, oltre al sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca. Se il proprietario è diverso dal conducente, la durata di sospensione della patente è raddoppiata e non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.

Nel caso in cui il conducente di un veicolo si oppone all'accertamento rifiutando di sottoporsi ad alcoltest, la legge prevede una sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza (da 1.500 a 6mila euro e l'arresto da sei mesi a un anno), oltre che con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, se di sua proprietà. Per i conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o siano conducenti professionali il tasso alcolemico deve essere pari a 0 grammi per litro.