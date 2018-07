Polizia Municipale, i numeri dei primi sei mesi: aumentano i morti sulle strade

Sono ben 3591 gli automobilisti controllati con l'etilometro dagli agenti della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivesi nei primi sei mesi dell'anno. Di questi 37 sono risultati positivi ed in tre casi sono state accertate violazioni per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Sono state inoltre accertate 143 violazioni per guida senza copertura assicurativa, 190 per guida senza uso delle cinture di sicurezza e 512 violazioni per la mancata revisione.

Sono 264 gli accertamenti a carico di auto in sosta irregolare negli spazi riservati alle persone disabili, mentre sono 60 gli automobilisti sorpresi col cellulare durante la guida. Sono ben 1209 le violazioni per guida a velocità superiore ai limiti consentiti. "Il rapporto di questi ultimi dati rispetto all'attività del primo semestre dello scorso anno risulta essere lo stesso, tenuto conto della presenza del personale stagionale che nel 2017 era operante nel nostro territorio già dai primi mesi dell'anno", spiega il vice comandante operativo del Corpo, Andrea Gualtieri.

Nel primo semestre sono stati rilevati 427 incidenti, a fronte dei 449 dello scorso anno. Di questi 207 con lesioni (255 i feriti), 216 con danni a cose e quattro mortali. Nel primo semestre del 2017 i morti furono tre, i feriti 253, mentre i sinistri con danni a cose 227.