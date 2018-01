Smog, pm10 entro i limiti nel 2017: ma più sforamenti rispetto al 2016

Pm10 entro i limiti fissati dalla legge nel 2017, ma con un numero di superamenti maggiore rispetto al 2016. E' quanto si evince dal rapporto reso nato dall'Arpae dell'Emilia Romagna. "Tale aumento è da imputarsi al maggior numero di giorni favorevoli all´accumulo degli inquinanti registrati soprattutto ad inizio 2017", spiegano dall'Arpae. Nel dettaglio, la centralina del Parco della Resistenza, installata all'interno dei giardini in Piazzale della Vittoria, ha superato per 26 volte la soglia rossa dei 50 microgrammi per metrocubo, mentre quella in viale Roma è stata "fuori legge" per 31 volte. Il limite massimo consentito è di 35 sforamenti l'anno.

Dato che non è stato rispettato da Savignano, con 42 giorni di pm10 oltre la norma. Gli ultimi sforamenti si sono registrati a ridosso delle festività natalizie. Le altre cabine della rete provinciale sono rimaste entro i limiti fissati per l'inquinante, ma hanno registrato un numero di superamenti maggiore rispetto al 2016. I primi quattro giorni del 2018 hanno registrato un unico sforamento, alla stazione forlivese installata al Parco della Resistenza, il primo dell'anno con 51 microgrammi per metrocubo. Per i prossimi giorni le previsioni indicano una qualità dell'aria tra "accettabile" e "buona".