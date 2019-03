Raccolta differenziata, Civitella guida la classifica di Alea. A Forlì "secco" calato del 66%

Inaugurato il punto Alea di Civitella di Romagna-Cusercoli, situato in via Caduti della Libertà, 23, ed aperto il lunedì dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12. La nuova struttura consiste in un vero e proprio sportello polifunzionale che servirà tutti i cittadini del territorio, in particolare quelli della Vallata del Montone, nella gestione dei servizi ambientali offerti dall’Azienda. Il nuovo Punto Alea offre un servizio adeguato ed efficiente con una sala d’aspetto, un comodo parcheggio. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Claudio Milandri; il presidente di Alea Ambiente, Daniele Carloni e il direttore generale di Alea Ambiente, Paolo Contò.

Il Punto Alea era già operativo da oltre due mesi come punto di appoggio alla distribuzione. In questo periodo è stato visitato da circa 600 persone che si sono recate principalmente per ricevere informazioni e per ritirare i kit di bidoni, tra cui i contenitori solidali per i cittadini che hanno problemi di disagio sanitario. "Siamo arrivati - ha esordito Contò -. Abbiamo completato anche la città di Forlì. Si sta concludendo la distribuzione a Forlimpopoli e sta proseguendo a Bertinoro. Civitella guida la classifica, raggiungendo il 95% di raccolta differenziata; Castrocaro ha segnato un record del 91%. La media di raccolta differenziata di tutti i 13 Comuni ad oggi è dell’85,3%. Forlì è all’inizio, ma è molto positivo il dato relativo al secco prodotto nelle prime settimane di marzo in tutto il bacino, pari a 891 tonnellate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che aveva prodotto oltre 2600 tonnellate, quindi si parla di una riduzione del 66,6%".

Milandri, in chiusura, ha evidenziato come all’inizio l’amministrazione comunale avesse qualche dubbio, anche se aveva la convinzione che si era intrapreso il percorso giusto per ridurre l’indifferenziato, obiettivo importante per la salvaguardia dell’ambiente e dell’aria che respiriamo. “Oggi sappiamo che abbiamo fatto la scelta giusta per gli obiettivi preposti. Prima di iniziare operativamente il porta a porta abbiamo deciso di investire negli incontri informativi in tutte le frazioni di Civitella, pensando che un’informazione capillare potesse aiutare i cittadini nel cambiamento".