Festa Artusiana, raccolta differenziata promossa: raccolte oltre 24 tonnellate di rifiuti

L'edizione 2018 della Festa Artusiana ha prodotto 24.670 chili di rifiuti. La manifestazione quest'anno ha sperimentato un nuovo sistema di raccolta: la nuova società dei rifiuti Alea Ambiente ha dotato ogni singolo stand di contenitori per la raccolta differenziata, personalizzati con trasponder, ed ha eseguito il ritiro quotidiano “porta a porta” di tutte le frazioni di rifiuto. Inoltre lungo l’area di passeggio del pubblico sono state dislocate 7 ecopunti con personale volontario a disposizione delle persone per aiutare a conferire correttamente i rifiuti.

Complessivamente sono stati raccolti 4.060 chili di carta, 860 chili di plastica, 5.080 chili di materiale organico, 3.970 chili di vetro e 10.760 di rifiuti indifferenziato o "secco". La percentuale di raccolta differenziata raggiunta è quindi del 56,4%, un risultato molto positivo per la tipologia di festa, raggiunto grazie anche alla sentita partecipazione da parte dei ristoratori e dei cittadini. L'assessore all'Ambiente Gian Matteo Peperoni ringrazia "tutti gli attori di questo primo esperimento, a partire dai volontari che per tutte le 9 sere della festa hanno presidiato gli ecopunti, svolgendo anche una preziosa azione di educazione ambientale. Fra questi alcuni profughi ospiti a Forlimpopoli che erano stati formati all’uopo dal personale di Alea e che sono stati sempre presenti".

"I ristoratori hanno fatto la loro parte, alcuni in modo impeccabile, altri in modo dignitoso. Sono pochi (e ben individuati) quelli che per pigrizia hanno grossolanamente gettato quasi tutto nell’indifferenziato. Con costoro ci siamo confrontati, e la raccolta negli ultimi giorni è decisamente migliorata - conclude l'assessore -. Sono particolarmente contento della poca plastica prodotta, segno che l’ordinanza che impone l’uso di piatti e bicchieri compostabili funziona. Il problema della plastica nel mare e negli inceneritori è quanto mai attuale, per cui è indispensabile ridurne la quantità in circolazione, poi in seconda battuta, raccoglierla e riciclarla. Gli ospiti della festa sono stati molto bravi ed hanno interagito positivamente con i volontari. Ho passato anch’io qualche ora nelle isole ecologiche constatando la buona preparazione dei cittadini e registrando anche i complimenti da ospiti di città lontane come Milano, Firenze e Torino".