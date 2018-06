Risate e commozione: la stagione del Teatro Comunale di Predappio chiude con oltre 3500 presenze

Il Teatro delle Forchette tira le somme della stagione appena conclusa del Teatro comunale di Predappio, con risultati assai importanti, sempre più in forte via di conferma e rinascita sotto la Direzione Artistica di Stefano Naldi. Per la stagione ufficiale appena conclusa si è scelto di dare spazio ai grandi nomi nazionali, senza trascurare le nuove drammaturgie del territorio, e legando la programmazione a calendari paralleli che hanno garantito maggior visibilità a tutta la stagione. Parallelamente alla varietà di "Stili e Generi" (Prosa nelle sue varianti, Musicale, Teatro Ragazzi Teatro Ricerca senza mai dimenticare l'importanza Storica del Dialettale), si è dato anche quest'anno una serie di "messaggi temi e valori" sui quali far riflettere comunque il pubblico, sia attraverso una risata che una lacrima che uno stupore visivo. Il cartellone comprendeva tematiche forti e d'impegno sociale.

Una parte era dedicata anche alla Prosa, che ha visto presenti nomi come Cinzia Leone e Deborah Caprioglio per citarne due, che insieme a selezionati gruppi locali e da altre regioni d'Italia, hanno fatto ridere divertire commuovere. Ampio spazio al Musical con titoli importanti e celebri quali "Cabaret" e "Chicago" per dirne due, senza dimenticare le tradizioni locali con due tra le compagnie più importanti e storiche in Regione come "La Zercia", e la più recente Compagine di San Tomè. La stagione si è chiusa con 3.552 presenze. La stagione quest'anno ha avuto anche un grande obiettivo sociale, devolvendo 0,50 euro per ogni biglietto strappato all'Avis e allo Ior di Predappio e programmando una stagione collaterale di gruppi del Comune a sostegno dell'opera di restauro della chiesa si Sant'Antonio di Predappio.