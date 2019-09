Si trasferisce in Umbria e diventa per tutti "la parrucchiera romagnola": "La mia terra mi ha dato tanto"

Per amore quattro anni fa si è trasferita in Umbria, riuscendo contemporaneamente a coronare una passione coltivata da bambina, quando "iniziai a colorare i capelli alle Barbie". A Foligno è per tutti "la parrucchiera romagnola", ma il suo nome sta cominciando ad essere un habituè nel settore della moda. E' la storia di Debora Versari, 32 anni di Forlimpopoli. "Nel 2015 ho iniziato la mia gavetta da dipendente, poi ho aperto finalmente il mio salone dopo aver lasciato la Romagna - racconta -. Non è stato facile, ero in una nuova regione e non conoscevo nessuno. Ma con impegno e dedizione nel mio lavoro sono riuscita a farmi conoscere ed ora sono "la parrucchiera romagnola".

A darle forza è stato l'essere romagnolo: "La mia terra mi ha dato molti insegnamenti. Io da brava romagnola ho messo tutta me stessa per far emergere tutte le proprietà e gli insegnamenti che la mia terra mi ha dato. Noi romagnoli al lavoro ci teniamo tanto e mettiamo il cuore in qualsiasi cosa facciamo. L'accoglienza è la nostra bandiera insieme al sorriso e alla cordialità". La formazione l'ha portata a conoscere un mondo tutto nuovo della bellezza, entrando nel team di Johnny Almagno, creatore del brand "Fuori di testa" insieme a Letizia Mariani. Versari sta promuovendo il 4D color, diventando anche tutor nazionale: "Si tratta di un'innovativa tecnica di colorazione ideata da Almagno nel 2015. Si realizza in 30 minuti, colora, copre i capelli bianchi, schiarisce e tonalizza in un unico passaggio e in soli 30 minuti per una durata di 6 mesi. Le chiamiamo "sfumature perfette senza paragoni". Un sogno per ogni donna in pratica, ma anche per il parrucchiere che lo esegue, perchè semplifica il suo lavoro".

"Oggi la tecnica 4D è arrivata anche a rivoluzionare il mondo delle extensions e sta conquistando le pedane di eventi importanti come l'OnHair, che sarà a novembre, e il Cinema di Venezia - prosegue la 32enne -. Insomma una conquista nel mondo capelli che interesserà anche l'Europa e Dubai. Sono fiera di far parte del team di Almagno e Mariani, che comprende anche la presenza di Susy Micillo". Versari è anche tutor nazionale di questa tecnica innovativa: "Si tratta di un riconoscimento tanto importante che ci porta a girare il Bel Paese, ma presto anche l'estero, e sono fiera di essere stata scelta tra tanti professionisti per la competenza, serietà e il costante impegno nel mio lavoro. Per me rivestire questo ruolo da tutor è importantissimo, un traguardo ed un'occasione che molti parrucchieri sognerebbero. Siamo 31 da tutt'Italia. Il nostro ruolo è quello di affiancare i nostri allievi parrucchieri, durante il corso. Oltre che insegnare al meglio questa tecnica diamo un supporto dopo il percorso: insomma per qualsiasi dubbio noi siamo sempre presenti a dare assistenza".

L'esperienza maturata sul campo porta Debora a dare un consiglio ai giovani hair stylist che si affacciano al mondo lavoro: "La formazione è fondamentale al fine di stare sempre al passo con la moda e con le nuove tecniche. E anche importante amare davvero quel che si fa, perché è davvero difficile e impegnativo e lo fai solo se lo ami. Suggerisco di seguire cosa dice il cuore e chi vuole diventare un bravo parrucchiere non deve farsi spegnere questo sogno da nessuno". Mentre "essere un bravo parrucchiere significa capire le esigenze della cliente e offrire i suoi consigli da professionista. E ribadisco che l'aggiornamento costante è fondamentale. Perché chi non si forma, si ferma".