Debutta il 'beyond burger", l'hamburger vegetale che sa di carne bovina

E' stato presentato anche a Forlì, nel locale in centro, il “Beyond buger”, il burger di “non-carne” composto al 100% da proteine di origine vegetale prodotto da Beyond Meat e distribuito in Italia dalla catena di hamburgerie Welldone. Secondo i produttori l'hambuger ha la stessa resa e lo stesso gusto della carne bovina. La ricerca di Beyond Meat ha infatti portato alla realizzazione di una “non carne” che ha l’aspetto, il gusto, la succosità, il profumo e la consistenza della carne di mucca.

Questo tipo di proteine è adatto sia a chi sceglie una dieta vegana sia a chi ama la carne ma vuole ridurre l’impatto sull’ambiente e sulla propria salute. “E’ stato calcolato infatti che il risparmio rispetto alla lavorazione della carne animale equivale al 95% di terra utilizzata, al 75% di acqua, con un abbattimento delle emissioni di gas serra dell’87%”, recita una nota di Welldone. Welldone è una catena bolognese di hamburgerie ondata da Andrea Magelli e da Sara Roversi nel 2013, e a Forlì ha un punto vendita in piazzetta della Misura. Da venerdì Beyond Burger sarà inserito nel menù.