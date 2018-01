Decolla il progetto di una farmacia aperta 24 ore su 24. Drei: "Nessuna privatizzazione"

Il 2018 sarà un anno di grandi progetti per Forlifarma Spa, la società nata nel 2003 dalla trasformazione della Azienda Speciale Farmaceutica di Forlì, che si sta rafforzando molto anche in questo momento difficile per le farmacie e che nel 2017 sta chiudendo con un fatturato in crescita del +3%. “Il cittadino deve vedere nelle nostre farmacie un punto di riferimento, deve poter sentire il servizio offerto dalle farmacie comunali come un bene comune - dice Franco Sami, Amministratore Unico di Forlifarma SpA – è importante quindi riuscire a rendere questi esercizi il più accessibili e vicini alle esigenze dei cittadini, soprattutto ad anziani e bambini”.

Per questi progetti,nati dalla collaborazione degli operatori che vi lavorano e dalle esigenze dei cittadini, sono previsti investimenti di circa ottocento mila euro. Sono 8 le farmacie comunali (Bussecchio, Ca' Rossa, De Calboli, Ospedaletto, Piazza Erbe, Risorgimento, Zona IVA, Forlimpopoli) che vedranno ristrutturazioni e sostituzione di vecchi software per poter usufruire di nuovi pacchetti con funzionalità moderne e più performanti. Di particolare rilevanza è l’apertura, nell’ultimo trimestre del 2018, di una farmacia all’interno del centro commerciale Punta di ferro, la nona di Forlifarma.

La società è pronta anche per la gestione di ulteriori farmacie che i comuni della Unione vorranno affidarle, come è già successo per Forlimpopoli che hanno visto un incremento degli incassi del 18% già nel primo anno. Un altro aspetto per andare incontro all’esigenze degli utenti riguarda la riorganizzazione degli orari delle farmacie. Ad oggi 2 farmacie svolgono orario continuato per 6 giorni a settimana dalle 8 alle 20 e le altre 6 hanno orari ampliati rispetto alle classiche 40 ore di apertura a settimana. Si vuole sperimentare già da quest anno una farmacia aperta 24 ore su 24, un progetto ambizioso che si ritiene molto utile per la cittadinanza che così potrebbe rivolgersi sempre allo stesso punto vendita durante l’anno, in caso di necessità, fuori dai consueti orari di apertura delle farmacie.

Anche il personale sarà coinvolto in questi progetti, verrà offerto infatti un calendario formativo suddiviso fra aggiornamenti sui prodotti, tecniche di vendita e gestione del cliente. Proprio nell’ottica di non disperdere le professionalità, si ritiene di proseguire con una politica del personale che tende alla stabilizzazione di rapporti di lavoro, tramite selezione pubblica. Ci sarà inoltre anche l’ampliamento di persone nel progetto di integrazione di personale diversamente abile per attività di prenotazione CUP.

Forlifarma spiega di voler mantenere una particolare attenzione al sociale, proseguirà infatti la sua partecipazione al progetto “farmaco amico” che prevede il recupero di farmaci non scaduti e riconsegnati in buono stato e per venire incontro alle esigenze di persone sole e con bambini piccoli, impossibilitati a recarsi in farmacia per acquistare medicinali urgenti, l’azienda attiverà in via sperimentale la consegna a domicilio di farmaci.

“Non si apre proprio il tema della privatizzazione - conclude il Sindaco Davide Drei - le farmacie in questione sono pubbliche e tali rimarranno (l’intero pacchetto azionario è posseduto dalla holding del comune di Forlì Livia Tellus Romagna Holding Spa) questo deve essere un esempio che possa creare altri circoli virtuosi e che focalizzi l’attenzione su come le farmacie, grazie alla loro capillarità, siano anche un importante centro di prevenzione.- e ha aggiunto- un grande grazie va a Franco Sami che ha accettato questo incarico senza compenso, una grande dimostrazione di amore per la sua città”