Decorate e lavabili: azienda di tessuti dona mascherine alla Pediatria del "Morgagni-Pierantoni"

Vinicio Pala e Davide Ravaglioli di "RaDa tessuti" hanno donato in questi giorni delle mascherine alla Pediatria dell'ospedale di Forlì. Un ennesimo segno di solidarietà che esprime vicinanza verso chi è impegnato sul fronte della pandemia "Covid 19". "Si tratta di mascherine decorate e lavabili - spiega Elena Vetri della Direzione sanitaria - che verranno donate ai bimbi ricoverati in Pediatria e agli operatori, per l'utilizzo fuori servizio".

