Operazione decoro: un'altra rotonda beneficerà delle cure dello sponsor

Continuano le sponsorizzazioni, con tanto di manutenzione, delle rotonde di Forlì. L'ultima ad aggiungersi alla lista è la Dino Zoli, che si occuperà della cura del verde della rotatoria tra via Bologna e l'ingresso della Tangenziale Nord-Est, a Villanova. E' quanto stato stabilito dalla determina del 29 dicembre scorso. L'azienda provvederà direttamente, a propria cura e spese, alla valorizzazione e manutenzione dell’aiuola verde di proprietà comunale.

Sono numerose le rotonde sponsorizzate in città, con le aziende impegnate a renderle più decorate e pulite. Per citarne alcune quelle di via Cervese, in zona Fiera, via Ravegnana, all'altezza del cimitero, e quella tra Corso Mazzini e viale Vittorio Veneto. Sono sempre di più, infatti, i soggetti privati, che, nell'intento di concorrere a migliorare gli aspetti estetico - territoriali, hanno chiesto spontaneamente di provvedere a loro cura e spese alla manutenzione e valorizzazione di alcune aree verdi di proprietà del Comune. A beneficiarne è senza alcun dubbio l'immagine della città.