Il premier Conte annuncia il decreto 'Cura Italia': tutte le novità per aiutare lavoratori e famiglie

"Questa è una manovra economica poderosa, non pensiamo di combattere un'alluvione con gli stracci, con i secchi. E' una vera e propria diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato l'ultimo decreto approvato dal governo lunedì per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Si tratta di decisioni senza precedenti, inserite in una sorta di manovra economica straordinaria: 25 miliardi di euro in totale. Sostegno a famiglie, imprese e lavoratori pubblici o privati, single o genitori, autonomi, dipendenti o cococo. E il differimento di adempimenti e alcuni versamenti per i contribuenti. Interventi inderogabili, sia per le imminenti scadenze fiscali del 16 marzo (come il saldo dell'Iva), sia per dare ristoro ai lavoratori e alle aziende in difficoltà.

"Siamo consapevoli che con questo decreto non esauriamo il nostro compito in campo economico - ha proseguito il premier -. Rispondiamo presente e lo faremo anche domani. Da domani ci saranno da predisporre nuove misure per ricostruire il tessuto economico-sociale con un piano di ingenti investimenti che dovremo promuovere con una rapidita' mai conosciuta prima". "Nessuno deve sentirsi abbandonato - prosegue -. Lo Stato e' qui, il decreto approvato lo dimostra, concreta testimonianza della presenza dello Stato. La salute dei cittadini, la salute pubblica e' la nostra priorita'". Il presidente del Consiglio ha poi auspicato una risposta comune europea: "L'Ue ci segua. I primi segnali sono importanti. L'Italia promotrice di un messaggio a tutte le istituzioni Ue".

Lavoratori, mutui, imprese e famiglie: cosa prevede il decreto

Vediamo cosa prevede il piano del governo nel dettaglio, precisando che le misure per rinviare le scadenze fiscali a partire già dalla scadenza del 16 marzo avranno efficacia retroattiva. Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, ha parlato di "un finanziamento aggiuntivo molto significativo per il Sistema sanitario nazionale e la Protezione civile da quasi 3,5 miliardi". Il secondo capitolo del decreto, "che vale più di 10 miliardi", riguarda il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito "affiché nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus".

La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha spiegato che sono previste risorse per 1,3 miliardi per il Fondo di integrazione salariale e 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga, che andrà a coprire anche le aziende con un solo dipendente. E' stata confermata la copertura "di tutti i lavoratori autonomi, stagionali e di altre forme con un assegno di 600 euro per il mese di marzo". Per gli autonomi e i liberi professionisti, ha aggiunto il ministro Catalfo, "questo primo decreto stanzia circa 3 miliardi a tutela del periodo di inattività". Per queste ultime categorie è prevista anche la sospensione dei contributi previdenziali.