Degrado lungo il sentiero centro-Campus: cartello imbrattato, bottiglie gettate nei prati

Di recente installazione, è subito finito nel mirino degli imbrattatori. E' stato infatti vandalizzato uno dei cartelli informativi del Campus Universitario di Forlì, collocato lungo il nuovo collegamento urbano con il centro storico cittadino. E' un dato di fatto che il cuore di Forlì si "arricchisce" di scarabocchi sui muri. Le scritte con vernice spary spaziano da offese, a simboli anarchici, a graffiti, a messaggi di amore. Ne esce purtroppo un'immagine degradata. La maleducazione non riguarda solo gli imbrattamenti. Lungo il nuovo percorso pedonale che porta all'università si possono notare anche bottiglie in vetro di birra gettate nell'area verde e non negli appositi cestini raccolta rifiuti. L'auspicio è che non ci sia un proliferare di tali atti e che si possa provvedere alla rimozione di alcune di quelle scritte che deturpano palazzi, cartelli e muri.