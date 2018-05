Degrado in Piazzetta della Misura, "Più controlli con l'assunzione di nuovi agenti"

Per contrastare il degrado in centro storico ci sarà un'intensificazione dei controlli non appena saranno assunti agenti a tempo determinato. Lo ha annunciato in Consiglio comunale l'assessore William Sanzani (era assente l'assessore al Centro storico, Marco Ravaioli), rispondendo ad un question time presentato dal capogruppo della Lega Nord, Daniele Mezzacapo, sul degrado in Piazzetta della Misura.

"La zona indicata è interessata da servizi ordinari da parte del Corpo unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - ha specificato Sanzani -. Nel 2018 sono stati effettuati 265 servizi nel quadrilatero Saffi, Torri, Mameli e Garibaldi, di cui una cinquantina tra Piazzetta della Misura e Piazzetta Novanta Pacifici in orari diurno-serale. Nella circostanza sono state identificate alcune persone".

"Sono state inoltrate richieste al Servizio Ambiente per migliorare situazioni di criticità circa la raccolta del vetro - ha proseguito nell'informativa l'assessore -. Dall'inizio dell'anno risultano pervenute alla centrale due richieste d'intervento nella zona in questione. I controlli continueranno ad opera dei vigili del quartiere e potranno essere intensificati appena verranno assegnati al comando altri agenti a tempo determinato, le cui assunzioni sono previste, ma ancora oggi non ancora attuate".

Mezzacapo ha altresì evidenziato che "sono pervenute anche segnalazioni di spaccio nella stessa zona. Quindi non è solo un problema di rifiuti, ma anche una questione di ordine pubblico. Inoltre ci sono telecamere con cartelli di area videosorvegliata, ma i dispositivi non funzionano".