Spaccio in zona Portici, controlli notturni dell'Arma: preso un pusher

Spacciava marijuana nei guardini pubblici di via Bonali, in zona Portici. Un disoccupato nigeriano di 27 anni, richiedente asilo, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, guidati dal tenente Francesco Grasso, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Martedì sera gli uomini dell'Arma sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare il degrado nei pressi del centro storico.

I militari, nel perlustrare l'area che circonda il centro commerciale "Portici", hanno notato l'extracomunitario che si muoveva con fare sospetto nell'area dei giardini pubblici, decidendo di procedere al suo controllo. Il soggetto, alla vista del personale in divisa, si è liberato, gettandolo a terra, di un involucro contenente circa 12 grammi di marijuana, che è stata prontamente recuperata dai carabinieri. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare cinque involucri contenenti 70 grammi di "maria", che si trovavano nascosti in un calzino, e 1320 euro, ritenuti provento dell'illecita attività. Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati.

Mercoledì pomeriggio il 27enne è comparso in tribunale per l'udienza di convalida. Il giudice ha rinviato il processo al 9 maggio, avendo l'imputato chiesto i termini di difesa. L’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Corso Mazzini rientra in una più vasta ed articolata attività investigativa finalizzata a decapitare lo smercio delle sostanze stupefacenti che ha già portato nelle ultime settimane all’arresto di diverse persone di nazionalità straniera che gravitano e bivaccano nella zona Portici, via Bonali e stazione ferroviaria.