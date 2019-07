Delegazione artusiana alle serate golose e musicali della città gemellata di Villeneuve Loubet

La città di Forlimpopoli sta ricambiando la visita della città gemella di Villeneuve Loubet (la città natale di Auguste Escoffier) alle Feste Artusiane partecipando questo weekend alle Serate Golose e Musicali della città sulla Costa Azzurra. Serate cui la città artusiana parteciperà fattivamente con un proprio stand animato dall'Associazione delle Mariette, dall'Associazione Gemellaggi del Gusto e da alcuni produttori associati a Cna.

A guidare la delegazione il sindaco Milena Garavini, che sabato ha partecipato col sindaco di Villeneuve Loubet, Lionnel Luca, alla 19esimo cerimonia di gemellaggio tra le due città, accompagnata dagli assessori ai lavori pubblici Adriano Bonetti e al turismo Paolo Rambelli, dall'assessora Paola Casara in rappresentanza del Comune di Forlì e da altri rappresentanti di realtà del territorio come il consigliere di Amministrazione della Fondazione di Casa Artusi Fabio Lazzari, il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti, Massimo Gardini in rappresentanza di Confartigianato, la direttrice della galleria d'arte artusiana "A casa di Paola" ed altri esponenti ancora dell'associazionismo forlimpopolese come Vittorio Maltoni.