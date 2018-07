Una delegazione della città gemellata francese di Bourges in visita a Forlì

In questi giorni una delegazione della città gemellata francese di Bourges è in visita a a Forlì. Il gruppo è composto da Éric Meseguer, assessore alle relazioni Internazionali, Ecologia e Diversità del Comune transalpino e da Jean Charles Labombarda e Daniel Zanichelli, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Associazione France-Italie. Il programma della visita (che avviene alla vigilia della Festa nazionale francese del 14 luglio e anche della finale del Campionato mondiale di calcio che avrà come protagonista "Les Bleus" nella sfida contro la Croazia) è iniziato giovedì con i momenti istituzionali, a cominciare dagli incontri con il sindaco Davide Drei e con il presidente del consiglio comunale Paolo Ragazzini.

Particolare attenzione è dedicata al rapporto con il mondo scolastico, che ha visto il confronto con alcune delle maggiori realtà del territorio fra le quali i vertici del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli e il Liceo Classico Morgagni alla presenza del Vicesindaco Lubiano Montaguti, e con quello economico e sociale, oltre che con il mondo dell'Università e del Punto Europa. Agli incontri ha partecipato Marie-Line Zucchiatti, professoressa dell'Alma Mater e anche rappresentante Associazione France-Italie di Forlì. In queste ore stanno proseguendo le occasioni di conoscenza, in particolare quelle dedicate ai temi della produzione, del lavoro, dello sviluppo e della cultura. Non mancheranno occasioni di conoscenza del patrimonio sportivo, sia impiantistico sia per quanto riguarda le attività, che proporrà anche la visita al Forum Tennis per seguire le partite del "Torneo Internazionale di tennis su carrozzina - International tennis federation wheelchair". Nei vari incontri sono stati coinvolti il anche gli assessori Sara Samorì e Elisa Giovannetti, accompagnati da funzionari comunali e da responsabili dell'Unità Progetti Europei e Relazioni Internazionali.