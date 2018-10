Delegazione di sindacalisti in carcere: "Grave carenza di organico nel Comparto Sicurezza"

Una delegazione del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, composta dai dirigenti sindacali Fabio Randazzo e Giuseppe Merola, ha effettuato lunedì una visita sui luoghi di lavoro al carcere di Forlì per verificare le condizioni logistiche e lavorative del personale di Polizia Penitenziaria. "Un vivo apprezzamento al comandante di reparto per la disponibilità di accoglienza e la condotta deontologica posta in essere durante la visita e nei confronti del personale che operano nei vari posti di servizio - affermano i sindacalisti - nondimeno a tutto il reparto di Polizia Penitenziaria che dimostrava alte doti di professionalità e qualità umane".

"Senza mezzi termini - continuano Randazzo e Merola – denunciamo una grave e precaria carenza di organico relativo al Comparto Sicurezza (ruolo agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori), soprattutto alla luce della recente apertura del reparto “Sex Offenders" (quest'ultima già rivendicata agli organi regionali dell'amministrazione penitenziaria per altre questioni di natura organizzativa). Inoltre, la struttura si è presentata obsoleta e con criticitá strutturali che impongono eccessivi e discutibili carichi di lavoro (nonostante la zelante e quotidiana attenzione della Direzione e del Comando)".

"Auspichiamo, e ci appelliamo alle forze istituzionali e politiche, affinché venga dato il giusto seguito al nuovo Istituto, già avviato da tempo nei lavori ma attualmente fermo per motivi tecnici.

L'Istituto forlivese merita ogni utile attenzione - concludono Randazzo e Merola - nell'interesse primario di tutta la collettivitá penitenziaria, specie delle lavoratrici e dei lavoratori sempre pronti in prima linea, con spirito silenzioso di abnegazione".