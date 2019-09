Caso sospetto di dengue a Forlì, partita la disinfestazione straordinaria delle zanzare

L'Ausl e il Comune di Forlì stanno trattando un caso sospetto di dengue, la pericolosa febbre tropicale che si trasmette attraverso la puntura della zanzara. Il soggetto, che vive a Forlì e non versa in gravi condizioni, è stato ricoverato all'ospedale. In attesa degli esami medici che permettano di identificare con esattezza se si tratta, come appare dai sintomi, di un caso accertato di dengue, è già partita la macchina della prevenzione e del contrasto ad un'eventuale diffusione della malattia. Il Comune di Forlì, nella zona di residenza dell'uomo, ha fatto quindi partire un'operazione straordinaria di disinfestazione delle zanzare adulte.