Denis Dosio dopo l'aggressione: "Contro di me c'è un odio generale, prenderò una guardia del corpo"

"Contro di me c'è un odio generale, che genera altro odio e altro ancora, che sfocia nel cyberbullismo. Le persone sono condizionate dal pensiero altrui. Ora va di moda odiare Denis Dosio, domani chissà. Non posso più fare quel che facevo prima, come andare banalmente in discoteca. Dovrò prendere una guardia del corpo": è la reazione choc di Denis Dosio dopo l'aggressione di qualche giorno fa a Myconos in Grecia. L'influencer forlivese, con i suoi 500mila fan su Instragram, si è confidato al settimanale di gossip "Spy", per mettere a nudo i suoi timori. Il settimanale pubblica anche le immagini scattate dopo l'aggressione con il 18enne forlivese visibilmente insanguinato in tutto il petto.

Spiega in un altro passaggio: "Ho sempre avuto il sogno di fare l’attore e sui social interpretavo alcune scene di film famosi. Da lì sono iniziate le prese in giro, mi hanno etichettato come trash e hanno iniziato a darmi contro". Ed ora Dosio, nell'intervista uscita venerdì scorso, spiega di aver paura per essere finito nell'obiettivo degli haters.

Denis Dosio è stato aggredito in vacanza a causa della sua notorietà. Di lui si è occupata anche una puntata di 'Pomeriggio 5' di Barbara D'Urso. A spiegare l'aggressione è stato Denis Dosio stesso su Instagram, postando una foto della sua ferita: “Ieri sera in un locale a mykonos (frequentato maggiormente da italiani) una ragazza mi ha chiesto gentilmente una foto, mi sono accostato a lei e subito dopo averla fatta un ragazzo mi gira e mi domanda “Ma sei Denis Dosio?”. Io rispondo di sì e in un attimo mi ritrovo la testa insanguinata con sangue dappertutto, mi aveva spaccato il suo bicchiere di vetro in testa. Ho quasi perso i sensi nella strada per andare alla clinica medica più vicina, arrivati mi hanno messo più o meno 6 punti”. Ed ancora: “Mi sembrava doveroso dirvelo, quanto mi sembra doveroso dirvi che non smetterò mai di ridere a più non posso, di essere me stesso e non cambiare mai. Detto questo volevo soltanto rassicurarvi che sto bene e sono pronto a spaccare il mondo insieme, non ci abbatteranno mai, vi voglio bene”.

Dosio qualche tempo fa fu vittima di un episodio di bullismo. Sempre in un locale fu tenuto chiuso in bagno per burla e l'episodio registrato e messo sui social network. In questi casi a incidere è la sua notorietà, che spesso gli porta non solo richieste di autografi, ma anche manifestazioni polemiche e di scherno degli “haters”.