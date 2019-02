Densa nuvola di fumo nero in cielo fa scattare l'allarme

Una densa nuovola nera che si è alzata in cielo nel pomeriggio di sabato ha impensierito non poco i forlivesi tanto che è anche scattato l'allarme ai vigili del fuoco. L'autobotte si è così precipitata in via Decio Raggi per capire cosa stesse succedendo e, alla fine, si è rivelato un falso allarme. Secondo quanto emerso, un anziano stava dando fuoco ai rami delle potature ma, in mezzo alle fiamme, sono finiti anche dei tubi di plastica che hanno sprigionato il fumo.