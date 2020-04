Scarcerato per motivi di salute, prima minaccia di lanciarsi dal terzo piano e poi fa i "comodi suoi": denunciato

Era stato recentemente scarcerato, in via provvisoria, in ragione delle sue condizioni di salute a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-2019, dove si trovava per scontare un definitivo inflitto per vari reati contro il patrimonio. E' rocambolesco l'episodio che ha portato il personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì a denunciare un 45enne forlivese con l'accusa di "evasione dagli arresti domiciliari".

Tutto ha avuto inizio quando la Polizia è venuta a conoscenza del fatto che l'individuo si trovava al di fuori della sua abitazione per una visita medica autorizzata, ritenendo opportuno verificare nel dettaglio l’adeguatezza delle tempistiche registrate per questa incombenza. È così venuto alla luce che il 45enne aveva avvisato l’autorità di vigilanza alle 8.30, preannunciando la visita medica, ma alle 11 passate ancora non aveva fatto rientro al domicilio, nonostante l’accertamento sanitario si fosse già concluso alle 10.

Quanto è rincasato, i poliziotti lo hanno controllato, verificando che aveva approfittato della circostanza che lo giustificava all’uscita per recarsi in altri luoghi, tra i quali esercizi commerciali dei quali aveva gli scontrini al seguito, dove aveva anche acquistato degli alcolici, il cui consumo gli è inibito dalle prescrizioni indicate nel provvedimento di scarcerazione provvisoria.

L’uomo è stato quindi denunciato per "evasione" e segnalato alla magistratura di sorveglianza, che già qualche giorno prima aveva ricevuto un’altra segnalazione a suo carico poiché aveva inscenato una sorta di tentativo di suicidio, minacciando di lanciarsi dal terzo piano della palazzina in cui abita e costringendo Polizia, ambulanza e Vigili del Fuoco ad un articolato intervento per riportarlo alla calma e dissuaderlo da quanto stava facendo.