Dopo il furto anche lo spuntino notturno e la doccia: il ladro "scroccone" ha un volto

Faceva come se fosse a casa sua. Razzie di denaro, spuntini notturni e persino delle docce. La caccia al ladro "scroccone" del bar-ristorante "Il Divin Porcello" al Forum Tennis di via Campo di Marte si è conclusa nella nottata di sabato, quando il proprietario l'ha colto in flagrante, allertando la Polizia. Nella rete degli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi è finito un incensurato forlivese di 26 anni, che dovrà rispondere in futuro davanti ad un giudice delle accuse di "tentato furto ai danni di un esercizio commerciale" e "furto aggravato e continuato".

Il locale era finito da tempo nel mirino del giovane. Furti ripetuti con una cadenza di tre-quattro incursioni alla settimana, un ammanco complessivo di circa mille euro da sommarsi a bevande e snack consumate sul posto. Azioni "pulite" e mirate, senza la necessità di mettere a soqquadro i locali, come se conoscesse i segreti della location. Il proprietario a quel punto ha deciso di installare una telecamera. Il sistema di videosorveglianza ha permesso di cogliere il malvivente in azione, sempre col volto travisato da una felpa o un cappuccio, che, oltre a rubare, si concedeva anche delle docce, girovagando nudo, proprio come se fosse a casa sua.

Nella nottata tra venerdì e sabato la svolta. Il titolare dell'attività, insieme al figlio e ad un amico, hanno fatto un appostamento, cogliendo di sorpresa il delinquente. Quest'ultimo era entrato attraverso una finestra difettosa, puntando successivamente al contenuto di una cassettina porta-oggetti di valore, tuttavia vuota. Alla luce dei fatti è stato dato l'allarme alla sala operativa della Questura. Subito sono giunti gli agenti della Volante che hanno bloccato il 26enne, sconosciuto al proprietario della location. Le successive analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di attribuire all'individuo i furti commessi nelle ultime settimane. Per questo motivo si è "beccato" una doppia denuncia.