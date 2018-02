Schiaffeggiata durante una lite: 46enne denunciato ed allontanato da casa

Al culmine di una lite domestica ha alzato la cornetta e chiesto l'intervento del 113, riferendo di esser stata schiaffeggiata dal convivente. L'episodio, che ha visto come vittima una romena di 47 anni, si è consumato domenica sera in un'abitazione del centro storico di Forlì. All'arrivo degli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi la donna ha spiegato che poco prima vi era stata una discussione, nel corso della quale il compagno, un connazionale di 46 anni, l'avrebbe aggredita prima verbalmente e poi fisicamente, prendendola a schiaffi. La signora ha riferito inoltre che quello di domenica era solo l'ultimo di una serie di liti. Al termine degli accertamenti l'uomo, incensurato, è stato indagato per maltrattamenti in famiglia ed allontanato dall'abitazione.