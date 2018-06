Si presenta in Questura per denunciare le forze dell'ordine e crea il caos: "Ho conoscenze politiche"

Un forlivese di 58 anni è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante di Forlì per "oltraggio a pubblico ufficiale", "rifiuto di indicazioni sulla propria identità" ed "interruzione di pubblico servizio". L'uomo ha ha bloccato per circa mezz'ora l’attività dell’Ufficio denunce della Questura. Dopo aver atteso pazientemente il suo turno, ha preteso poi di sporgere denuncia contro le forze dell’ordine che, a suo dire, erano colpevoli di “grave ritardo” in relazione ad un intervento che aveva chiesto qualche giorno prima al numero unico di emergenza. In pratica, quello di cui si lamentava era che nessuna pattuglia fosse intervenuta a seguito della sua pretesa di identificare due persone che erano entrate nel condominio recandosi in visita presso un vicino, alle quali lui aveva chiesto l’identità ma che (ovviamente) gli avevano negato ogni risposta.

Pazientemente, l’addetto all’Ufficio denunce ha cercato di spiegargli l’assenza di qualsiasi reato nella sua segnalazione, ed anche l’impossibilità per le forze dell’ordine, riporta la Questura, "di aderire a richieste come quella che aveva inoltrato, priva di qualsiasi fondamento e non dettata da ragioni di sicurezza pubblica". Non pago, l’uomo ha rifiutato di lasciare l’ufficio denunce, tra lo spazientirsi degli altri cittadini in attesa, rifiutando anche di dare le proprie generalità, arrivando anche a proferire parole oltraggiose verso gli operatori di polizia presenti, fino a minacciare ripercussioni professionali nei loro confronti grazie a sua presunta e millantata influenza all’interno di una parte politica al governo. E’ stato necessario procedere al rilevamento delle impronte per concludere la sua identificazione, ed ora del suo comportamento dovrà rispondere innanzi alla Procura della Repubblica.