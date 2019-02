Derby Forlì-Cesena ad alta tensione, il cronista in diretta tv: "Ho subìto un pugno"

Doveva essere il derby dell'amicizia. La sfida tra Forlì e Cesena si è conclusa con un crescendo di tensione, complice il rigore fischiato dall'arbitro Francesco Croce di Novara in pieno recupero per l'atterramento del bianconero Valeri ad opera di un giocatore biancorosso e che ha sancito la vittoria della capolista per 2-1. Alla decisione del direttore di gara, la troupe di Teleromagna, impegnata nella diretta televisiva sul canale 14 del digitale terrestre, sarebbe finita nel mirino di un ex dirigente del Forlì.

"Possiamo garantire che stiamo tutti bene - sono le parole del cronista Luca Alberto Montanari, che ha segnalato di aver subìto un pugno in faccia -. Sinceramente non ho capito più nulla, aggressione incredibile da parte di questo facinoroso. Sono senza parole, ho ricevuto un pugno in faccia". Montanari ha indicato il presunto responsabile. "E' l'ex presidente, il signor Fabbri ci ha aggredito. Così lo sapete anche da casa", ha proseguito.

"Il signor Fabbri ci ha dato un pugno in faccia ed ha anche buttato a terra il nostro operatore Romano Natali. Incredibile", ha continuato nel racconto, tutto ripreso in diretta tv. Un collaboratore dell'emittente televisiva è intervenuto per chiudere la cabina riservata al giornalista. Dopo il gol di Alessandro, la diretta televisva si è conclusa anzitempo col cronista bersaglio di critiche. E anche in campo il clima era tutt'altro che sereno. Mentre il Cesena festeggiava i tre punti cantando in coro con i tifosi bianconeri "Un giorno all'improvviso", i giocatori del Forlì hanno circondato l'arbitro Croce per manifestare il proprio disappunto. E in sala stampa il presidente Gianfranco Cappelli ha negato la conferenza stampa post partita ai bianconeri: "Ho deciso che il Cesena rilascerà le sue dichiarazioni allo stadio Manuzzi". Forlì in silenzio stampa. Le uniche parole sono del presidente Cappelli: "Il rigore era inesistente. Alla Lega chiederò che sia esaminato il filmato della partita".