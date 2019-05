Derubato con la tecnica dell'abbraccio, ma l'anziano dà tutte le informazioni per acciuffare i ladri

Con la tecnica dell'abbraccio hanno derubato un anziano, portandogli via il portafoglio contenente 150 euro. E' accaduto all’esterno del supermercato Conad di Viale Risorgimento, e a farne le spese è stato un 80enne che si è visto avvicinato da due individui, con la banale scusa di essere vecchi conoscenti. I due sono riusciti ad abbracciarlo riuscendo a distrarlo e a rubargli il portafoglio, allontanandosi poi fugacemente.

Grazie alla pronta reazione del derubato tuttavia è stato possibile individuare i responsabili. L'uomo ha subito informato il 112 dando informazioni sulla direzione di fuga dei due rom, riuscendo ad indicare anche il tipo dell’autovettura su cui erano saliti a bordo. Le immediate ricerche hanno consentito ad una pattuglia dei carabinieri di intercettare e bloccare il veicolo con i due pregiudicati rom, identificati e riconosciuti dalla vittima. Si tratta di due 40enni, giostrai e residenti in un campo nomadi di Bagnacavallo. I due soggetti, peraltro, risultavano anche vecchie conoscenze delle forze dell'ordine.

Pertanto i due fermati sono stati condotti negli uffici della Caserma della Compagnia di Forlì e sottoposti a perquisizione personale e veicolare con esito positivo, in quanto trovati in possesso del denaro asportato poco prima e debitamente sequestrato e restituito alla vittima 80enne. I due sono stati denunciati per ttentato furto aggravato in concorso e furto aggravato in concorso. E' scattato anche il foglio di via da Forlì. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Forlì per accertare se i due sono responsabili di analoghi furti commessi in zona, atteso che a seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari rinvenivano una ulteriore cospicua somma di denaro in contante.