Derubato del furgone per le attività lavorative. Il pasticcere lancia un appello via social

Derubato martedì il titolare della pasticceria "Mancini" di Forlimpopoli. I malviventi gli hanno rubato un furgone "Peugeot Bipper" utilizzato per le attività lavorative. Maurizio Berna ha rilasciato un appello via social: "Se qualcuno vede il furgone in giro mi può contattare al 3888806956".