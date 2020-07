Detenuto aggressivo: tre agenti intervengono in difesa del medico di turno e restano feriti

Tentata aggressione nel cuore della nottata tra lunedì e martedì nel carcere di Forlì ai danni di una dottoressa. A riportare i fatti Antonio Rocca, delegato della Cgil, specificando che un detenuto "ha tentato di aggredire il medico di turno e solo grazie all’intervento dei poliziotti penitenziari non ci sono state conseguenze per la dottoressa. Al contrario i tre agenti presenti, per contenere l’aggressione, hanno riportato lesioni personali (fratture di costole, mano e tumefazioni al volto) e sono dovuti ricorrere alle cure del locale pronto soccorso con prognosi dagli otto ai ventun giorni".

Prosegue Rocca: "La Cgil, nell’esprimere vicinanza e solidarietà agli agenti colpiti, sottolinea come, da sempre, sostiene che l’amministrazione debba procedere, nelle politiche penitenziarie, ad una urgente revisione organica e ad una migliore gestione dei detenuti con problemi di adattamento e psichiatrici; infatti, a seguito delle chiusure degli ospedali psichiatrici giudiziari, questa tipologia di detenuti rimane in gestione agli istituti di pena i quali non sono attrezzati per far fronte a queste peculiarità. Attendiamo quindi che l’amministrazione, già sollecitata allontani questo soggetto, fuori regione, per mettere in sicurezza l’Istituto".