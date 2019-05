Diabete Beach, quinta edizione per la lotteria solidale: tanti premi in palio

È giunta alla sua quinta edizione Diabete Beach, la lotteria solidale ideata e promossa dai volontari di Diabete Romagna e che ogni anno incontra l’affetto e la generosità della Romagna. Nei prossimi mesi infatti verranno distribuiti migliaia di biglietti solidali che permetteranno all’associazione di finanziare servizi a favore di bambini, adulti e persone non autosufficienti con diabete, grazie al piccolo contributo corrispettivo ad un biglietto della lotteria solidale. "Il diabete non va in vacanza, non ci stancheremo mai di ripeterlo - afferma Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna onlus -. È una patologia cronica per la quale non esiste a tutt’oggi guarigione e che impegna la persona a costanti misurazioni di glicemia, a iniezioni di insulina e a non poter mai sottovalutare nessun segnale del corpo. La vita di una persona con diabete è scandita dalle lancette di un orologio perché anche una semplice passeggiata o un’emozione forte vanno gestite in maniera sempre molto consapevole a causa delle reazioni che influenzano la glicemia. Dal momento che il sistema che permette di trasformare lo zucchero in energia non funziona più a dovere è la testa a dover supplire a questo bisogno. Questa costante necessaria lucidità è un dovere non semplice da gestire. Per questo sosteniamo servizi come il supporto psicologico, l’ausilio di dietisti, podologi e medici che seguono il paziente non autosufficiente, perché vogliamo che la vita di una persona con diabete e dei suoi famigliari sia supportata in tutte le sue fasi".

Saranno circa 250 i volontari e le realtà amiche impegnate in una lotteria di beneficienza il cui ricavato permetterà di finanziare i 14 professionisti, psicologi, dietisti e medici, che operano nei reparti di diabetologia e pediatria degli Ospedali di Cesena, Forlì e Rimini e a domicilio, nei casi in cui il paziente non autosufficiente non riesca più a recarsi in ospedale. Gli ultimi dati parlano di 78.000 casi di diabete in Romagna, una malattia che colpisce grandi e piccini e per migliorare la qualità di vita di pazienti con diabete e dei loro familiari migliaia di sostenitori, aziende e privati, stanno offrendo il loro contributo partecipando alla quarta edizione della lotteria solidale Diabete Beach. Con la lotteria solidale Diabete Beach la vincita è garantita, perché aldilà dei circa 40 premi in palio si vince la certezza di poter offrire un aiuto a chi non ha potuto scegliere e si trova a dover fare i conti per tutta la vita con una malattia per la quale ad oggi non esiste guarigione. I biglietti della lotteria, proposti dai volontari e dagli amici dell’associazione al costo di 2,5 euro regaleranno il sorriso a tutte quelle persone che nella vita non hanno avuto possibilità di scelta e si trovano a non avere nessun giorno nella loro vita in cui poter dimenticare il diabete. Con un blocchetto della lotteria, del valore di 62,5 euro si potrà ad esempio regalare a 8 adulti la consulenza di un dietista, a 2 bambini con diabete il supporto psicologico e a 1 adulto non autosufficiente l’assistenza medica domiciliare di cui ha bisogno.

Anche quest’anno sono numerosi i premi in palio offerti dalla generosità di importanti realtà delle provincia di Forlì Cesena e Rimini: il primo premio è un buono spesa “Coop Alleanza 3.0” del valore di mille euro; il secondo premio è un trattamento di igiene orale + sbiancamento dei denti + visita - “Studio Dentistico Valdinoci”, Forlì del valore di € 415,00; il terzo premio è un buono carburante “Bronchi Combustibili” del valore di € 200,00. In tutto oltre quaranta premi come buoni “Spiagge di Cesenatico”, cornici “Corniceria Artigiana Forlivese”, prodotti di elettronica “trevi”, visite osteopatica/posturale con la “dottoressa Zanoni Laura”, ingressi percorso termale sensoriale “Riccione Terme” e buoni “Perle d'Acqua Park, Riccione”, ingressi e lezioni nuoto “Piscina Comunale di Cesenatico”, buoni “Palestra Sport Planet”, prodotti della collezione “Marlù Gioielli”, buoni “Ristorante Pizzeria Zelus,” Sarsina, buoni taglio capelli o barba “Andrea Barber Shop”, Forlì, buoni “Pizzeria Trattoria La Mari' D’Otello”, Forlì, buono libreria “Ubik” Cesena. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà il 21 settembre alle 17 al Centro Commerciale Lungo Savio di Cesena in Via Arturo Carlo Jemolo, 110. Per acquistare i biglietti, conoscere il regolamento e le finalità dell’associazione: www.diabeteromagna.it,info@diabeteromagna.it, Tel e WhatsAp: 388 1613262.