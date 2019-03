Torna per la sesta volta la Diabetes Marathon: non solo corsa, ma quattro giorni di eventi

È giunta alla sesta edizione la Diabetes Marathon, manifestazione sportiva e di solidarietà ideata dall'associazione Diabete Romagna, che si svolgerà a Forlì, Cesena e Rimini dal 3 al 14 aprile. Il programma è ricco di eventi, oltre alla famosa maratona, che hanno lo scopo di far conoscere e prevenire il diabete, malattia che colpisce circa cinque milioni e mezzo di persone solo in Italia, il 38% di italiani in più rispetto al 2010; 78mila sono gli affetti da questa patologia solo in Romagna. “Questo evento è nato per dar voce al mondo del diabete ed a chi soffre di questa patologia. Il ricavato dell'intera manifestazione sarà devoluto per realizzare iniziative concrete, tra cui i campi formativi per i bambini affetti da questa patologia e per le loro famiglie e l'assistenza ai malati non autosufficienti”, sottolinea William Palamara, presidente dell'associazione Diabete Romagna.

Diabetes Marathon è cresciuta tanto in questi sei anni, trasformandosi in “un vero e proprio progetto, non solo un evento, che ogni anno fa rete, una rete che cresce sempre di più” come ricorda l’assessore Sara Samorì e che, come aggiunge il presidente del Consiglio Comunale Andrea Pullini “ha saputo creare un connubio tra sport, musica e cultura che unisce tutta la Romagna”. La manifestazione verrà inaugurata mercoledì 3 aprile, al Circolo della Scranna di Forlì, con la tradizionale cena benefica aperta a tutti su prenotazione. Ospite della serata il poeta ed attore Roberto Mercadini, da anni “voce narrante” dell'associazione Diabete Romagna. Venerdì 12 aprile il concerto benefico “Diabetes Marathon in Music”, in collaborazione con Radio Studio Delta, animerà Piazza del Popolo a Cesena, Joe di Brutto e Ivana Spagna sono solo due tra i tanti artisti ed i dj che si esibiranno sul palco. La manifestazione si dividerà quindi tra Rimini e Forlì nella giornata di sabato 13 Aprile. Si terranno incontri formativi sul diabete e laboratori di cucina per una sana alimentazione a Rimini Innovation Square. Il centro storico di Forlì ospiterà invece la passeggiata culturale “A spasso con Caterina”, ideata e guidata dal giornalista Marco Viroli. “Si partirà alle 15 da San Mercuriale - sottolinea Viroli - Visiteremo i luoghi dove ha vissuto Caterina Sforza, signora di Forlì, per ricostruire la sua storia. La partecipazione è libera e la camminata è adatta a tutti”, conclude Viroli.

Domenica 14 aprile, presso il campo di atletica Gotti a Forlì, la Diabetes Marathon Run concluderà la manifestazione. Quest'anno la maratona prevederà quattro differenti percorsi. Gli atleti agonistici, provenienti da tutto il territorio italiano, gareggeranno sulle distanze di 10km UISP e 21km UISP. Le due corse ludico-motorie, lunghe 10 km e 7,5 km, sono invece aperte al pubblico; dai podisti amatoriali alle famiglie in generale. “Tutti sono invitati a partecipare”, sottolinea Palamara, presidente dell'associazione Diabete Romagna. “Questa giornata sarà animata dalla musica dal vivo di Radio Studio Delta e non mancheranno di certo gli spazi dedicati al divertimento dei più piccoli. Le maglie, in omaggio per chi partecipa all'evento, saranno di tre colori: gialle per i bambini, fucsia per gli atleti e blu notte per chi non gareggia. Le iscrizioni sono aperte sul nostro sito www.diabetesmarathon.it.” conclude Palamara.