Diabetes Marathon 2020: in programma tanti appuntamenti online. Tra gli ospiti anche Loris Cappanna

Dopo l’inaugurazione dell’edizione di Diabetes Marathon 2020 “oltre il tempo e lo spazio” in programma lunedì 8 giugno con l’intervento di Roberto Mercadini, ogni giorno alle 10.00 e alle 17.30 grandi ospiti animeranno il Diabetes Marathon Village, sempre sulle pagine Facebook e YouTube di Diabetes Marathon. Il Diabetes Marathon Village culminerà con l’evento Diabetes Marathon Run di domenica 14 giugno, il grande evento sportivo solidale che quest’anno vedrà i partecipanti “distanti fisicamente, ma vicini con il cuore” e che avrà come luogo di ritrovo e arrivo le pagine Facebook e YouTube di Diabetes Marathon.

Momenti formativi, narrativi, ludici, di training e coaching saranno l’anima del Diabetes Marathon Village e aiuteranno a guardare il mondo con occhi nuovi e ad andare oltre i confini delle nostre certezze. Il diabete è una malattia che si nasconde e troppo spesso vive nel silenzio della solitudine e che si crede di conoscere, ma dietro cui in realtà c’è un mondo. Il Diabetes Marathon Village sarà un punto di ritrovo per far emergere dal silenzio il diabete e sarà animato dai volti che in questi anni hanno reso Diabetes Marathon una grande manifestazione in cui l’intera collettività si è riconosciuta protagonista. I volti delle dirette saranno persone che vivono la condizione del diabete in prima persona, ma anche realtà e organizzazioni amiche pronte a dimostrare la loro vicinanza e presenza con un occhio sul momento attuale così delicato che stiamo vivendo.



“Quando abbiamo pensato a questa nuova edizione di Diabetes Marathon oltre il tempo e lo spazio abbiamo voluto come prima cosa riportare sul web lo spirito della manifestazione e la sua essenza era proprio il coinvolgimento di tutto il territorio in questo grande evento in cui tutti si sentivano a casa. Per questo abbiamo voluto che ogni giorno ci fosse uno spazio dedicato in cui potesse emergere l’essenza di Diabetes Marathon - afferma William Palamara, presidente di Diabetes Marathon - Ringraziamo di cuore i protagonisti del Diabetes Marathon Village che hanno accolto a braccia aperte il nostro invito e che saranno le persone che ci traghetteranno in questa nuova dimensione capace di cancellare ogni confine per costruire insieme un mondo fatto di condivisione e di crescita reciproca. Solo insieme possiamo costruire un mondo in cui il diabete non abbia più potere di decidere della vita di nessuno e il Diabetes Marathon Village è il nostro mondo ideale, senza confini, pregiudizi e fatto di persone con il loro mondo di paura, preoccupazioni, ma anche di coraggio e voglia di trasformare gli ostacoli in opportunità”.

Il programma

Questo l’intero programma del Diabetes Marathon Village. Martedì 9 alle ore 10.00, “Mia una piccola dottoressa", un libro, un gioco e una grande avventura con Mia e Morris e la maestra Jessica Fantini - lettura a cura di "Nonno Gigi" di Nati per Leggere, con la partecipazione di Brico io Forlì, Idro Zeta. Martedì 9 alle ore 17:30 "Salva una vita e sei un eroe, salva cento vite e sei un infermiere. Come affrontare la vita con coraggio" con Linda Prati e Thomas Belli di Ordine Professioni Infermieristiche Forlì-Cesena e "Correre sempre, correre ovunque", training e coaching delle sorelle e atlete Martina Facciani e Valentina Facciani.

Mercoledì 10 ore 10:00 "Il diabete in famiglia, sfide quotidiane e opportunità", Alice Alni volontaria di Diabete Romagna Onlus e "Muoviamoci insieme, come vivere l'attività fisica in famiglia con i più piccoli" con Sara Emiliani e Mirca Pieri di Polisportiva Cava Ginnastica, con la partecipazione di Podoline – Adjutor. Mercoledì 10 ore 17:30 "Come superare gli ostacoli e non avere paura del buio", training e coaching a cura di Loris Cappanna, triatleta paralimpico.

Giovedì 11 alle ore 10:00 "Senza glutine, ma con gusto. Portare a tavola le sfide della vita", Fabio Monti Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna, con la partecipazione di Euro Company – Frutta e bacche. Giovedì 11 alle ore 17:30 "Come affrontare le grandi sfide e crescere mettendoci alla prova", training e coaching a cura delle sorelle e atlete Martina Facciani e Valentina Facciani.

Venerdì 12 alle ore 17:30 "Il Wellness come stile di vita", intervento di Silvano Zanuso a cura di Technogym e Wellness Foundation e "Dalle olimpiadi di Atene alla vita di tutti i giorni", training e coaching a cura di Judit Varga.

Sabato 13 giugno alle ore 10.00 "Correre sempre" con Thomas Bandini di CorriForrest-asd - "Cammina sempre" con Ciro Costa di Trail Romagna.

Infine, domenica 14 giugno è in programma la Diabetes Marathon Run.