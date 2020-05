Diabetes Marathon 2020 si presenta, l'evento è alla sua settima edizione

Sabato 16 maggio alle ore 11 sulle pagine facebook e YouTube di Diabetes Marathon , sarà presentata l’edizione 2020 del più importante evento sul diabete per ricchezza di programma e partecipazione d’Italia. La manifestazione, quest’anno alla sua settima edizione, ideata dall’ associazione di volontariato Diabete Romagna che opera nel territorio romagnolo per supportare quanto offerto dal Servizio Sanitario Nazionale e migliorare la vita di chi vive con il diabete ogni giorno, avrebbe dovuto svolgersi, come da tradizione, ad aprile nelle città della Romagna, ma ha dovuto fare i conti con l’emergenza Covid-19.

Il diabete è una malattia cronica, per la quale non esiste guarigione e che non può essere messo in attesa che quest’emergenza passi. Per questo, e per continuare a supportare i pazienti che tutti i giorni necessitano di cura e non possono permettere al diabete di prendere il sopravvento, gli ideatori si sono chiesti come poter riformulare questo importante evento di sensibilizzazione e solidarietà e nel giro di qualche settimana hanno rimesso in piedi l’edizione 2020 vestendola di nuovo.

Interverranno come relatori alla presentazione del programma dell’edizione di Diabetes Marathon 2020 “oltre il tempo e lo spazio”, William Palamara, presidente Diabetes Marathon ASD, Pierre Cignani presidente Diabete Romagna Onlus, il dott. Marcello Tonini, direttore generale AUSL della Romagna il dott. Maurizio Nizzoli, diabetologo, l’assessore al Welfare del comune di Forlì Rosaria Tassinari, l’assessore ai Servizi per le persone e le famiglie del comune di Cesena Carmelina Chicca Labruzzo, l’assessore alla protezione sociale del comune di Rimini Gloria Lisi, la cantante Marianne Mirage, Mirko Casadei e EnRico Farnedi RétroMarching Band, Marco Viroli, giornalista ideatore della passeggiata dedicata a Caterina Sforza, le atlete Martina Facciani e Valentina Facciani, gli sponsor Augusto Balestra per Bassini 1963, Francesco Bigoni per Scrigno, Enrica Bagnoli per Coop Alleanza 3.0 e Roberto Sacchetti per Start Romagna.