Diabetes Marathon, in diretta streaming la gara di solidarietà: il programma

"Senza Diabetes Marathon non potremmo sostenere progetti a favore di bambini con diabete come i campi scuola formativi in cui i bimbi imparano a gestire la malattia o l’assistenza medica domiciliare per persone con diabete non autosufficienti".

Gli organizzatori ricordano gli appuntamenti: "Sabato 13 giugno ore 15.00, sei pronto a fare un tuffo nel passato? Quest’anno il viaggio sarà oltre il tempo e oltre lo spazio per cui da Forlì scopriremo luoghi legati a Caterina Sforza che mai avresti immaginato e gli aneddoti più interessanti che ti faranno percepire sotto una nuova luce il momento storico così particolare che stiamo vivendo in questo momento. Domenica 14 giugno per la prima volta potrai correre, camminare, andare in bici o se non ti puoi muovere vivere Diabetes Marathon con noi in diretta. Sarai tu a scegliere il tuo percorso Diabetes Marathon “oltre il tempo e lo spazio” e potrai impostare l’app dedicata all’evento o qualsiasi altro strumento “contapassi” sul percorso di 5, 10 e 21 chilometri.

Il programma

Ore 9.00: Fatti trovare pronto e sintonizzati sulle pagine Facebook e YouTube per vivere in diretta con noi la preparazione alla partenza.

Ore 9.15: I nostri coach ti daranno gli ultimi consigli perché la tua camminata o corsa sia un’esperienza che non dimenticherai.

ore 9.30: Partenza

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Durante il tuo percorso resteremo in diretta sulle pagine Facebook e YouTube per raccontare quello che sta succedendo. Al termine del tuo percorso, o durante, condividi con noi la tua esperienza tramite i social network taggando @diabetesmarathon, mandandoci una foto al 388.161 3262 o all’indirizzo info@diabetesmarathon.it e inviandoci i dati del tuo tempo. ore 10.00-12.00: la diretta proseguirà e se hai voglia potremmo intervistare proprio te che ci racconterai la tua 5, 10 e 21 chilometri “oltre il tempo e oltre lo spazio”.