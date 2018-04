Diabetes Marathon, le strade interessate: in campo 25 agenti e 150 volontari

Domenica si svolgerà a Forlì la quinta edizione della Diabetes Marathon, evento solidale che raccoglie fondi per i bambini con diabete. La manifestazione prevede una gara podistica competitiva di lunghezza di 10 chilometri e una di 21 chilometri. La partenza è prevista alle ore 9.30 in viale Spazzoli e gli atleti arriveranno all'interno del Campo Gotti. Le arterie percorse dai corridori sono viale Spazzoli, via Due Giugno, via Versari, via San Pellegrino Laziosi, Corso della Repubblica, Via Cignani, via G. Regnoli, Piazzale Indipendenza, via Oriani, viale Della Libertà, zona “I Portici”, viale Matteotti, via Valzania, Corso Mazzini, Piazza Saffi, Corso Garibaldi, cia Albicini, cia Theodoli, Musei S. Domenico e Parco Urbano.

Dal Parco Urbano, la gara più lunga proseguirà attraverso l'abitato di Vecchiazzano e le prime colline per rientrare nell'ultimo tratto del percorso, comune ad entrambe le gare, percorrendo viale Appennino, via Paolucci Ginnasi, via Aldo Moro, viale Risorgimento, viale Bolognesi, per poi terminare su viale Spazzoli fino al Campo Gotti. Per assicurare il regolare svolgimento in sicurezza della manifestazione, la Polizia Municipale mette “in campo” 25 agenti che, insieme a circa 150 volontari, presiederanno le strade interessate dall'evento.

"Considerata l'imponente partecipazione di atleti e camminatori, si potranno verificare possibili rallentamenti alla fluidità della circolazione stradale e pertanto si invitano gli utenti della strada a percorsi alternativi e più in particolare, ad evitare l'asse di viale Appennino (zona Parco Urbano) e la zona circostante l'area di partenza (viale Spazzoli e Campo di Marte", è il consiglio dal comando della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. La conclusione della manifestazione è prevista alle ore 12 circa.