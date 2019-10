"Diamo i voti ai prof": tre studenti del Liceo Classico lanciano la proposta

Alzi la mano chi ha mai desiderato di stilare una pagella dei professori. Magari che chi lo ha fatto durante il percorso universitario, ma senza presentare il conto finale. Venerdì mattina il caso è stato discusso al Liceo Classico "Morgagni" durante l’annuale assemblea d’istituto tenutasi in Aula Icaro 1. A presentare la proposta sono stati Andrea Martini, 19 anni, Filippo Pezzi, 18, e Francesca Ravaioli, 18, durante l’annuale assemblea d’istituto tenutasi in Aula Icaro 1. I tre, candidati per la Lista 1 “Apocalist”, spiegano come questo progetto potrà essere una grande occasione di crescita, sia per gli alunni che per gli stessi professori, un prezioso strumento per cercare di migliorare.

"Il questionario - spiega Martini - rimarrà comunque anonimo in modo che nessun docente si senta "discriminato", ed i risultati verranno consegnati direttamente alla preside alla fine di ogni quadrimestre. Preside che in seguito, avrà modo di confrontarsi con i suoi professori ed avere un quadro più ampio sull’andamento delle lezioni".

Ravaioli ribadisce come il questionario "sarà totalmente anonimo e che una cosa simile è già presente in molte università italiane, tra cui la nostra Alma Mater Studiorum di Bologna". "L’obiettivo principale dell’indagine, è quello di raccogliere le opinioni degli studenti e renderle disponibili in primis ai docenti per una loro analisi sulla qualità delle lezioni", tiene a puntualizzare.

Pezzi mostra alcuni di quelli che potranno eventualmente essere i criteri di valutazione, basati su "conoscenze e capacità espositiva; gestione della classe; puntualità; rapporto con gli alunni e predisposizione al dialogo; obiettività; capacità di programmare il lavoro; passione nel predisporre all'apprendimento; e flessibilità, ovvero apertura a nuovi metodi educativi e strategie di apprendimento".

"Le valutazioni saranno da 4 a 10, questo per evitare eventuali “vendette” nei confronti di un professore che ci ha dato magari un cattivo voto durante l’anno, e per scoraggiare un voto troppo di pancia e poco di testa. Siamo aperti a tutti, se qualcuno ha qualche idea per modificare ed implementare il progetto, si faccia avanti".