L'estate 2020 senza i "Mercoledì": "Non ci sono i tempi tecnici. Ma l'"Aperi...night" è una valida alternativa"

"Non ci sono i tempi tecnici per organizzare i "Mercoledì" in centro. Ma l'attuale soluzione degli "Aperi...night" è una valida alternativa". Paolo Minoia, presidente dell'associazione "Forlì nel cuore", all'indomani del dibattito in Consiglio comunale acceso da un'interrogazione del capogruppo del Pd Soufian Hafi Alemani, spiega a ForliToday le ragioni per le quali è difficile stilare il tradizionale appuntamento estivo del centro storico mercuriale che i cittadini forlivese hanno avuto modo di gustare negli anni precedenti e che l'emergenza sanitaria da covid-19 ha giocoforza stoppato.

"Con l'amministrazione comunale abbiamo avuto un incontro alcune settimane fa circa la possibilità o meno di organizzare i "Mercoledì" e alla fine abbiamo concordato che di fatto era impossibile", spiega il presidente dell'associazione dei commercianti "Forlì nel cuore", Minoia. La movida del centro è animata dagli "Aperi...night" del lunedì, mercoledì e giovedì, organizzati dall'associazione dei commercianti "Forlìcentrostorico" e che sfruttano l'ampliamento e realizzazione di nuovi dehors a spese zero e della pedonalizzazione di alcune delle strade più frequentate del centro dalle 19 alle 23.

Minoia spiega le differenze nell'organizzazione dei due appuntamenti: "Quello dei "Mercoledì" è un evento che richiede una certa burocrazia da seguire in termini di sicurezza e che non si possono mettere a punto in pochi giorni. Inoltre bisogna considerare la ricerca delle band musicali, le domande da presentare alla Siae, l'organizzazione del servizio di vigilanza e la ricerca di sponsor. Si tratta di procedure che richiedono mesi di lavoro. La responsabilità di quel che accade, ad esempio dall'assembramento alla piccola rissa, ricade anche nel chi organizza l'evento, quindi "Forlì nel cuore". Insomma non è facile da mettere in piedi tutta la struttura e non ci sono i tempi tecnici".

"L''"Aperi...night" - prosegue Minoia -. è semplicemente un'occupazione di suolo pubblico ed è libero. Lo si può considerare una versione ridotta dei "Mercoledì", senza musica, e che richiama comunque persone. E' valida soluzione alternativa. Io stesso ho notato tanti giovani in Piazza ed i bar che si sono organizzati in modo autonomo erano pieni". Emergenza sanitaria permettendo, il tradizionale "Mercoledì" dà appuntamento al 2021: "Speriamo bene", incrocia le dita Minoia.