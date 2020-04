Didattica a distanza anche dai Salesiani: per i laboratori gli insegnanti hanno realizzato dei "tutorial"

Dopo tre settimane di interruzione causate dal progredire dell' epidemia di Covid-19, anche presso i Salesiani del CNOS-FAP sono riprese le lezioni per cinque ore al giorno, dal lunedì al sabato, attraverso la didattica a distanza, per la quale si utilizza lo strumento Hangouts Meet della G Suite di Google, per tutti i corsi di formazione professionale (sei corsi, di cui tre seconde annualità e tre terze annualità) e per il corso Pratica-mente. L'appello e la registrazione delle presenze, ad opera degli insegnanti, coincide con lo screenshot dei partecipanti che ad ogni ora il formatore titolare della materia invia al coordinatore, incaricato della registrazione su cartaceo delle ore di presenza di docenti e studenti. Le lezioni sono videoregistrate e archiviate, per un totale di 35 ore al giorno di filmati, utili sia a documentare l'attività agli organismi pubblici di controllo sia come supporto utile ad allievi impossibilitati a seguire le lezioni in diretta per problemi di linea o di attrezzature.

Meno scontata è la metodologia utilizzata per lo svolgimento delle lezioni a carattere pratico. In questo caso i docenti delle materie professionalizzanti hanno realizzato per due settimane videoriprese dettagliate di sé stessi impegnati in lavorazioni alle macchine utensili, saldatura, aggiustaggio e montaggio, utilizzandole a supporto della didattica. La lezione, infatti, si svolge proiettando il filmato e mettendolo in pausa se l'insegnante o gli allievi sentono il bisogno di commenti o delucidazioni. In questo modo, ad esempio, si è documentata tutta la filiera che porta alla realizzazione di una Caveja, oggetto tipico della tradizione romagnola.

Un'altra modalità utilizzata è quella della doppia telecamera: l'insegnante ha una webcam su di sé ed una sulle proprie mani impegnate nelle lavorazioni di officina. Questa modalità è stata impiegata soprattutto per le lezioni di autoriparazione. Come per le lezioni in sede, gli insegnanti ricevono feedback attraverso verifiche quotidiane dell'apprendimento degli allievi, ai quali vengono inviati moduli precompilati di Google e con i quesiti ai quali è attribuito un punteggio in caso di risposta corretta o parzialmente corretta. La restituzione del questionario avviene attraverso la piattaforma web che procede allo scoring dei questionari e all'invio all' allievo del punteggio ottenuto via email.

La parrocchia salesiana di San Biagio, per quanto riguarda la liturgia, si è adeguata alle norme che sospendono la celebrazione delle messe sia feriali che festive. La comunità salesiana, rigidamente al suo interno, continua a celebrare la messa mattutina e nel pomeriggio il rosario e l' adorazione, unita nella preghiera a suffragio dei defunti e per richiedere la protezione della popolazione dalla epidemia. Attualmente i salesiani applicano intenzioni di SS. Messe (già state affidate) e intenzioni di preghiera, soprattutto per i malati, i medici e gli operatori sanitari, per coloro che vivono una particolare situazione di sofferenza e solitudine, per i defunti. Intenzioni di preghiera possono essere segnalate dai fedeli telefonicamente (0543 375611) o via e-mail (direttore.forli@salesiani.it).