Simulare la morte per far capire che il tempo è scaduto: in Piazza il "die-in" dei giovani di Fridays For Future

Una forma di protesta originale, che riuscirà sicuramente a raccogliere l'attenzione dei passanti. I giovani di Friday For Future saranno venerdì pomeriggio in Piazza Saffi alle 18 per il die-in, una manifestazione nella quale simulando la morte per far capire che il tempo sta scadendo, quello necessario per salvare il pianeta. Altri ragazzi presenti con un megafono spiegheranno il motivo della manifestazione e le sue ragioni.

"Vogliamo attirare l'attenzione dei passanti per far capire quanto urgente sia il problema del cambiamento climatico - spiegano gli organizzatori -. Abbiamo visto i disastri recenti che hanno colpito il nostro territorio, e purtroppo senza azioni risolutive saremo costretti a fronteggiare sempre più spesso queste emergenze. I danni degli eventi legati al clima sono già un allarme ed un costo per la collettività, che sarebbe inferiore grazie alla prevenzione su scala globale ed alla messa in sicurezza".

Il rapporto dell'Ipcc stima che con 1,5 gradi di aumento di temperatura a livello globale i mari si innalzerebbero da 0,26 a 0,77 metri. Secondo alcune simulazioni, lo scenario per l'Adriatico settentrionale sarebbe disastroso. "Non c'è più spazio per temporeggiare sulle contromisure - proseguono i giovani di Friday For Future -. Per questo il gruppo a Forlì sta organizzando un secondo grande corteo, dopo il successo del 15 Marzo, per venerdì 24 maggio. Il corteo partirà da Piazzale della Vittoria alle 9 per terminare al Parco Urbano, dove si pranzerà grazie alla collaborazione della Collina dei Conigli e nel pomeriggio si terranno diversi interventi intervallati dal contributo di band sensibili a queste tematiche. Invitiamo tutti gli studenti, mamme e padri, lavoratori e pensionati a partecipare per non lasciarsi sfuggire l'occasione di dimostrare che c'è ancora speranza di salvare questo pianeta. Non ne abbiamo un altro".