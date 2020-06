Dieci anni fa la scomparsa: l'Irst ricorda il suo primo direttore sanitario Augusto Zappi

A dieci anni dalla sua prematura scomparsa, resta forte il ricordo all’Irst, Augusto Zappi. A nome della Direzione Strategica e di chi ha avuto il privilegio di apprezzarne le grandi doti professionali ed umane, in occasione della ricorrenza del decennale, l’Istituto ha, infatti, dedicato questa giornata a quello che fu il suo primo direttore sanitario.

Dirigente di profondo e riconosciuto valore – dopo aver lavorato come direttore in diverse aziende sanitarie della Regione tra cui Ravenna, Imola, Modena e Carpi – Zappi accettò l'impegnativo incarico di dare una solida organizzazione all’allora nascente Istituto Tumori della Romagna, contribuendo in maniera inequivocabile a indirizzarne quel percorso di crescita che ha portato Irst a diventare, prima un Irccs, poi un centro oncologico di riferimento nazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Con Augusto abbiamo perso non solo un grande dirigente della sanità, un modello per chi affronta questo lavoro ma anche un amico fraterno con cui ho condiviso momenti importanti della mia vita personale e professionale", ha dichiarato il direttore generale Irst, Giorgio Martelli.