Le dieci migliori pizzerie di Forlì: ecco la classifica secondo gli utenti di "Tripadvisor"

E' della "Marì d'Otello", almeno secondo le recensioni degli utenti di 'Tripadvisor' , la pizza più buona di Forlì. Il locale di via Isonzo 51, che offre pizza in "stile napoletano", si piazza infatti al primo posto (classifica aggiornata al 31 gennaio 2019) con ben 768 recensioni per la categoria "pizza" sul popolare portale web di viaggi, che pubblica le recensioni degli utenti riguardo hotel, B&B, appartamenti, ristoranti e attrazioni turistiche.

Secondo gradino del podio per "La Vesuviana" (piazza delle Pieve 17) che viene premiata dagli utenti per la qualità della pizza e dei dolci con 4,5 stelle su 5, mentre la medaglia di bronzo se la aggiudica l'Arquebuse di Carpinello in via Brasini.

Nei primi 10 posti troviamo nell'ordine la pizza del "Fienile" su viale Roma, la storica pizzeria ristorante "Del Corso", "Le Querce" di via Ravegnana, la pizza al taglio di "Jesim" in via Tina Gori, il "Passaparola" di corso Garibaldi, "Da Scarpina" in viale Roma e il "Qbio" di piazzale della Vittoria. Siete d'accordo con questa classifica? Commentate sulla nostra pagina Facebook!