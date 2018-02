L'ultimo saluto a Diego, i genitori: "Ricordiamolo come un bimbo felice che ama la vita"

Papà Francesco e mamma Antonella. In braccio i fratellini di Diego. A pochi passa la salma bianca del piccolo. Insieme hanno voluto ringraziare tutti i forlivesi per le manifestazioni d'affetto arrivate in questi giorni. Un lutto, quello che ha travolto sabato sera la famiglia Marisi, che ha sconvolto tutta la comunità di Coriano, dove i Marisi sono di casa. Francesco, al termine della funzione religiosa officiata da Don Enzo Scaioli, ha preso la parola dall'altare, leggendo alcune righe meditate in questi giorni di dolore: "C'è tanta rabbia nei nostri pensieri, ma tu Diego non meriti questo. Tu eri pieno di felicità". E ancora: "I nostri cuori sono in frantumi, ma torneremo ad amare. I tuoi fratelli stanno pensando a come venirti a prendere. E alcune idee non sono per niente male. Ti prometto di mantenere le promesse che ti ho fatto. A proteggerci ci penseremo sempre noi".

Nel discorso, interrotto a più riprese dalla commozione, Francesco ha chiesto a tutti di "non ricordare Diego come una persona sfortunata, ma come un bimbo felice, che amava la vita ed i dettagli. Si meravigliava davanti ad un sasso ed un pezzo di carta diventava subito una palla con cui giocare. Insegniamo ai bimbi, che sono il futuro, i valori e principi della vita. Insegnamo loro a sorridere, un atto caritatevole".

Mercoledì sera Coriano ed altri quartieri della città si sono illuminati di bianco, con l'iniziativa di un lumino acceso sulle finestre: "Vi rivelo un segreto e spero che Diego non si arrabbi. Aveva paura del buio. Quindi vi ringrazio per quello che avete fatto. Accendete una luce, la tv (adorava Boing e K2), così non si sente solo". I compagni di classe di Diego, compostissimi durante la cerimonia, hanno invece salutato l'amichetto con una canzone imparata a scuola. Alla fine il feretro ha lasciato la chiesa accompagnato da un lungo applauso e tante lacrime.